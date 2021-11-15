時序進入立冬之後，2021年耶誕、跨年迎來2022年也邁進倒數階段；今年在疫情影響國境管制下無法出國度假，看好年底集中消費旺季，國際化妝品專櫃積極推出耶誕倒數日曆，今年品牌更是倍數增長，其中包括Dior、JO MALONE、歐舒丹、SABON均已銷售一空，新光三越百貨第四年開賣多品牌集結的倒數日曆，預計19日起限量開搶2000組。

全台百貨唯一開賣自有倒數日曆的新光三越，有別於市面上單一品牌，今年集合29大美妝香氛品牌、16款夯品，更首度聯手雅詩蘭黛最夯小棕瓶、BOBBI BROWN熱卸妝神油與女性必備YSL唇膏等三大正貨，每一盒可入手兩大正貨，每盒倒數日曆要價2680元，任何兩支正貨價格都超過每盒售價，加上其他14款品牌商品，價值近萬元，堪稱CP值最高倒數日曆。

此外各大美妝香氛品牌推出的耶誕倒數日曆也於新光三越同步販售，其中日前已開賣的DIOR、SABON、LOCCITANE、JO MALONE皆已銷售一空，目前銷售中的，包括首次推出倒數日曆且內含4大正貨的BOBBI BROWN聖誕倒數月曆、囊括7大正貨的YSL流金聖誕聖誕倒數日曆、Kiehls聖誕倒數月曆、LA MER幻彩世界倒數月曆、ORIGINS 2021聖誕特快車倒數月曆、CHANTECAILLE 2021聖誕歡慶倒數月曆、THE BODY SHOP聖誕派對倒數月曆等。

目前全台百貨周年慶預計月底前包括SOGO、新光三越、遠百、京站等正在做最後衝刺，由於9月、10月開打的周年慶，政府還未開放「試妝」，使得化妝品業績一直處於辛苦階段，日前已開放在賣場試彩亦相對帶動耶誕彩妝銷售熱，根據品牌業者指出，包括「倒數日曆」、耶誕限定包裝等商品都是針對耶誕節慶送禮而來，對品牌來說，耶誕檔期是僅次於周年慶、母親節第三大檔，像是每年熱賣的JO MALONE、DIOR、CHANEL、BOBBI BROWN、LANCOME、MAC等均特別推出明星聯名耶誕限定，估計在年末再衝一波銷售行情。