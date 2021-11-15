積極進行土地資產活化的國產建材實業(2504)15日宣布，以總價23.5億元售出位於高雄的「悅誠廣場」房地持分，獲利高達14.9億元，換算成每股盈餘EPS約1.27元；國產指出，預計入帳第四季或明年第一季財報後，可望再創營運的獲利高峰！

國產今年前三季稅後淨利21.25億元，年增17.6％，EPS達1.75元，都是同期新高。

在全台擁有45.7萬坪土地的國產建材指出，對於資產活化的開發方針，是配合整體經濟現勢與區域發展趨勢，借力於未來重大交通建設與都市更新相關的商圈規劃，除了正在進行的南港大型開發案，也發展出綜合商場、渡假旅館／國際精品飯店、多功能辦公大樓、休閒農場等多項主題事業。

其中，「南港大型開發案」，已正式取得臺北市政府的都更及權變計畫核定，董事會日前也通過158億餘元的投資預算，興建完成後可分回4.6萬建坪及約550個停車位。

另外，位於台南市東區的國賓影城「南風村」、也就是目前在大台南都市發展計畫中，被稱為國賓影城商圈的購物商場，也是國產建材實業活化整建的自營商場，目前有國賓影城、韓國第二大速食品牌MoMs TOUCH、黑浮咖啡、知名餐廳、健身俱樂部等進駐，地段上屬平實營區生活圈。

國產指出，現在國產不僅本業表現屢創佳績外，資產活化更是集團營運優勢的強大引擎動能，業內佳、業外美。而且隨著南港大型開發案加緊腳步開發推動，與高獲利售出高雄「悅誠廣場」的土地資產，國產建材在全台還有擁有許多如台南新地王國賓影城南風村、申請開發面積約3000坪的花蓮濱海地區大型國際特色飯店等資產，不僅是國產建材集團靈活度最高的營運戰力，也都將是不斷推動未來獲利持續創高的引擎動力。