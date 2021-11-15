IC設計領域奧林匹克大會之稱的國際固態電路研討會（International Solid-State Circuits Conference，ISSCC），將於2022年2月20日至24日於美國舊金山舉行，台灣共有15篇論文入選。其中，聯發科、台積電及旺宏共有五篇論文入選。

聯發科技在本次ISSCC共有一篇論文獲選，該公司的類比音頻團隊今年成功地開發出具超高效能的音頻解碼器。未來在可攜式裝置上的音樂效能，可達到專業音響高保真（Hi-Fi）播放品質，以滿足發燒友在聽感上追求的優越性和3D環繞音效的需求。

研發團隊指出，可攜式裝置上的音頻解碼器，其開發的難處在於必須要同時達到「低失真及高動態範圍」等需求。他們開發出三套技術，第一是透過「對編碼變動不敏感的動實時動態元素匹配技術」，降低音樂播放時的符號間干擾失真；第二，藉由「多晶矽電阻線性化方法」壓低播放器的三次諧波失真；最後，透過「使用二階阻尼補償」提高內圈增益，可使放大器能大幅降低交越失真。透過此三項技術，大幅度提升音樂播放品質。

台積電獲選三篇論文，包含使用可程式化的雙重相位對齊技術改善串接架構–鎖相迴路的相位抖動而達到第五代通訊系統與毫米波應用所需要的規格。另因AI應用中各資料位元對於精準度有截然不同程度的影響，團隊提出一套混合SLC/MLC型AI硬體加速器設計，在維持MLC資料高密度時同時保有SLC高穩定性。

旺宏電子獲選一篇論文，利用資料儲存端的快閃記憶體執行快速資料比對，提升大型資料比對應用的整理系統效能，並降低執行時間，也減輕所需硬體如人臉辨識的需求。