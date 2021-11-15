IC設計領域奧林匹克大會之稱的國際固態電路研討會（International Solid-State Circuits Conference，ISSCC），將於2022年2月20日至24日於美國舊金山舉行，台灣共有15篇論文入選。此研討會是全球先進半導體與固態電路領域研發趨勢的領先指標，許多重量級半導體前瞻技術的論文都選擇在此會議中發表，在產學界中具舉足輕重地位。

IEEE固態電路學會台北分會（SSCS Taipei Chapter）今（15）日上午舉行記者會，除介紹2022 ISSCC臺灣入選論文與大會年度論文的精華選萃外，特別邀請到鈺創科技盧超群董事長等專家出席，提供全球半導體產業趨勢與臺灣指標性技術發展重點總覽。

這次獲選論文來自臺灣的研究成果共計15篇，包含臺灣大學1篇論文、清華大學5篇論文、陽明交通大學2篇論文、成功大學2篇論文、聯發科1篇論文、台積電3篇論文及旺宏電子1篇論文入選。其中，臺大獲選的論文為電機系楊家驤教授團隊提出全世界第一顆實現癲癇預測的神經訊號處理器，內建 AI 加速器以提升運算效率，透過設計最佳化實現低耗能與精準的即時癲癇預測。

清華大學獲選5篇論文，分別為電機系張孟凡教授團隊3篇論文、謝志成教授團隊1篇論文及黃朝宗教授團隊1篇論文。張孟凡教授團隊設計出全球第一個使用磁阻式記憶體（STT-MRAM）且具備安全功能的非揮發記憶體內運算（nvCIM）電路晶片，可達到世界最高讀取頻寬（192GB/s）、最高八位元能源效率55.1TOPS/W，較過去提高3.53倍。另一個研究為應用於人工智慧邊緣裝置的電阻式記憶體內運算晶片，達到最大的容量、最快的單位時間輸出位元數及最佳的能源效率。

另提出一個28奈米，容量1Mb的SRAM記憶體內運算架構，支援8位元輸入、8位元權重、近全精度輸出64個通道累加的乘加運算，並在延遲、輸出精度、吞吐量以及能源消耗表現均超越所有先前的架構。

謝志成教授團隊提出操作於0.8伏的智慧視覺影像感測器晶片，可於感測器晶片進行卷積神經網路運算，實現一個人臉偵測功能。黃朝宗教授團隊將發表第一顆裸視3D光場分解處理器晶片，可望帶來高品質、高效能、低功耗的擬真立體視覺效果，改良目前AR/VR沉浸感不足的問題。

陽明交通大學獲選2篇論文，包含電機系陳科宏教授團隊入選1篇論文以及廖育德教授團隊1篇論文。陳科宏教授團隊採用第三代半導體製程的氮化鎵元件，透過全球獨創快速比較器的架構，實現出95.4％超高效率驅動晶片，高效微縮技術為電動車的電力系統帶來革命性創舉。

廖育德教授團隊開發出採用土壤能源與太陽能的無電池式無線環境感測晶片，此技術具備能量再利用、長距離的土壤的酸鹼度和導電度資訊擷取與傳輸，未來可以應用於智慧農業、國土監測以及環境檢測。

成功大學郭泰豪教授團隊獲選2篇論文，其發表的D類音頻放大器具高傳真、高功率、低電流、低成本，適合應用穿戴式裝置、物聯網與智慧家庭；另一發表高傳輸率的低功耗高解析資料轉換晶片，成果超越現有需求並直指未來通訊規格。