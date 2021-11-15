漫威英雄電影《永恆族》全球熱映，上映數周穩坐全球票房冠軍，而劇情裡當角色登上母艦時，出現幾秒的「綠色包裝零食」，被眼尖的影迷認出正是台灣經典零食「浪味仙」，短短幾天「浪味仙」一詞就衝上Google熱搜排行榜，最高搜尋量高達2000筆以上，論壇及社群討論一周內文章也達近百篇，顯示出電影中出現台灣零食，讓許多影迷相當驚喜。

宜蘭食品表示，許多民眾在看完電影後，紛紛湧進品牌粉絲團詢問，客服電話也接到不少人請教，哪邊可以買到同款綠色浪味仙？ 甚至有影迷購買一般口味的浪味仙，與《永恆族》海報拍照上傳社群跟風話題。

浪味仙全新韓式部隊鍋口味，全聯與電商獨賣，25元。（截自浪味仙粉絲團）

品牌表示，該款綠色「海苔風味」浪味仙目前只在海外銷售，特別幸運受到漫威電影選上，為回應影迷期待，工廠目前正加緊生產「海苔風味」浪味仙，以在台正式販售，預計12月1日將在7-11、全家兩大超商同步上架，屆時消費者也能嘗到這款備受英雄喜愛的風味。