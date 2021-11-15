清華大學與新竹教大於2016年底合校，但仍分兩處校區上課，清華大學15日舉行藝術學院大樓及美齋學生宿舍動土儀式，原在南大校區上課及住宿的學生可望在2024年底遷往校本部學習生活，完成清華與新竹教大合校的最後1塊拼圖。

清華大學指出，藝術學院大樓位於清華南校區，台積館與人社院之間，為地上4層、地下1層建築，占地6000多坪，整理基地時特別保留大樓北面的原生林，以提供良好的視覺景觀，並阻擋東北季風。

藝術學院大樓未來將成為推動博雅與美緻全人教育、培養藝術頂尖人才的領航基地，除建置琴房、工藝媒材教室、西畫教室、打擊教室、專業錄音室、肢體開發與劇場教室等，還有讓師生實現跨領域創作的數位媒體輔助工藝產品設計實驗室、3D虛擬實境實驗室、互動裝置藝術教室、動力藝術教室、電腦音樂與聲音藝術教室、多媒體影音工程教室、展覽空間、表演創意空間等。

另，藝術大樓也將設置智慧感知與裝置藝術，身處其中，便可體驗人機智慧互動及跨域科技。

藝術學院院長許素朱表示，藝術大樓將成為科技與藝術的跨域大觀園，師生可在此塗畫、敲打、彈唱、組建，激盪出美的火花，這是陶冶創意、發展跨域的園地，也是清華成為台灣藝術跨域的先鋒基地。

此外，清大指出，美齋則為地上7層、地下1層建築，未來1樓設置多功能餐廳，及滿足學生多元活動需求的公共空間。2樓以上則為以2人房為主的住宿區，共可容納500多床。特別的是，每3層樓規畫1套交誼廳、K書中心、健身空間、閱讀吧檯、公共廚房、彈性共享客廳等公共設施，提供學生課後交流及多元活動使用。