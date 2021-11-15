台南市傳統藝術比賽今年因疫情關係，以錄製影片上傳，圖為南光中學太鼓隊競賽實況。（南光中學提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區私立南光中學於3年前成立太鼓隊，除了一周2節的社團練習外，隊員假日時到校集訓，前年參加台南市傳統藝術比賽，初試啼聲即榮獲「甲等」；去年再進一步獲「優等」；而今年更是大躍進，在眾多參賽團隊中脫穎而出，勇奪「特優」的殊榮。

南光中學「太鼓社」於2017年成立，第1年以社團時間練習，一周練習2節課，隔年順勢成立太鼓隊。南光中學訓育組長莊雅淇表示，每年太鼓隊都有新的一批學生加入，有些從國二升國三的學生，考量課業、升學等因素，就不會繼續參加，不過即使隊員一直在改變，但整個團隊向心力不減。

莊雅淇說，太鼓隊目前有22位隊員，因為新營不少國小都有打太鼓的風氣，有些隊上的國一新生，從國小就開始打太鼓，國中加入太鼓隊後，很快便能駕輕就熟。因為太鼓隊的外聘指導老師，只會在一周2節的社團課及假日3節集訓來學校教，所以其餘時間的訓練，由學長姐帶領學弟妹自主練習。

台南市傳統藝術比賽的項目共分4類，包含鼓術類、舞龍舞獅類、雜技類、創意藝陣類，參賽隊伍均為台南國中小學生，共有228個團隊報名，今年因疫情關係，以錄製影片上傳，各團隊無不賣力表現出最好的一面。

莊雅淇說，為了這次比賽，賽前聚集隊員們觀看練習影片，並修正動作或加強氣勢，一次又一次的練習，忍著肌肉痠痛、手部破皮，得到了豐碩的成果。