衛福部長陳時中餐敘高歌風波持續，餐敘成員之一的正崴集團董事長郭台強今(15)日回應，他不願意多加評論，當天大家只是偶遇，外界不要想太多。此事也在網路上引發網友討論，更有網友直言「真巧呀」、「哪次不是偶遇？」

陳時中近來捲入「唱歌之亂」，接連被爆出疑似違反防疫規定的畫面。去年6月他前往內湖一間餐廳包廂，沒戴口罩、乾杯紅酒、持麥高歌的影片在網路上瘋傳。

當晚除了陳時中，還有郭台強、人力銀行前執行長陳曉蓁，以及涉貪遭起訴的心臟科醫師陳識中等人在場，陳時中在眾人酒酣耳熱之際被拱高歌一曲，還把一整杯紅酒乾了，現場氣氛熱烈、賓主盡歡。

不過，當天拍下這支影片的「掌鏡者」指出，確實有分享給其他人，但沒想到會被拿出來，直言「爆料者心機很重」。同時，針對此事，當事人之一的郭台強今天也出面回應，表示當天大家只是偶遇，希望外界不要想太多。

不少網友看到這則新聞後，在《中時新聞網》的臉書粉專上留言表示，「高官都會偶遇，真巧呀」、「很偶遇喔」、「地球是圓的」、「百分之百講不熟的，難不成要講官商勾結？」、「偶遇啦，哪次不是偶遇？」、「人生的每次相逢都是偶遇！每次的分別也都是為了下次偶遇！笑死！」、「官方回答，不意外，但只能騙騙呆子」、「有貓膩會說清楚嗎？故意扯東扯西的」、「輕輕帶過」。