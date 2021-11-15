康龍與女友黃小姐一起出席張國棟告別式。（陳俊吉攝）

68歲的資深藝人康龍3年多前家中遭逢大火，愛妻萬里鳳不幸葬身火海，當時也受重傷的他曾心痛地哭喊「應該是我要死、不是她死，我是睡夢中被她叫醒，這條命是老婆把我救出來」；時隔3年多，走出喪妻之痛的康龍15日出席資深藝人張國棟告別式，身邊帶著小他13歲的女友黃小姐，他大方承認兩人交往6個多月，但沒有再婚的打算，「老婆走了，找一個伴，我們不可能結婚，就是作伴而已。快樂就好，人生嘛，人生沒什麼好計較的」。

專精國樂二胡演奏、開音樂教室20多年，並兼職告別式司儀的黃小姐坦言，自己也有過一段婚姻，35歲就離婚，有一兒、一女，25歲的女兒娃娃也跟她一樣拉二胡，經常跑晚會活動，網路上小有名氣，女兒也認識「康叔叔」、覺得他很體貼，非常贊成兩人交往。

康龍的兒子年輕時就走歪路，屢次因吸毒、放火燒車而出入監獄，讓他傷透心，他說雖然兒子現在有比以前乖一點，但工作少、人家不想用，從監獄出來後連自己都養不起，兩個8歲、4歲的孫子現在都是他在養，兒子跑來跑去都沒在家，只偶爾回來看一下又走了，他不太清楚兒子狀況，但無奈透露「可能最近又有事情要去關了，可能是還有在吃藥，家裡一堆紅單、法院傳票他都不理。現在不管他了，把孫子顧好就好」。

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