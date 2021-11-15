美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）受訪時表示，減免對華貿易關稅可幫助緩解美國近期的物價上漲趨勢，拜登政府正在考慮某些領域降低關稅的要求，同時也密切關注中國政府對房地產業風險的管控。

據《法國國際廣播》報導，美國勞工統計局日前公布10月份的經濟數據時發現居民消費價格指數(CPI)同比上漲6.2%，這是自1990年以來最快的年度漲幅，而且相比9月的5.4%顯著加速上揚。

由於物價上漲壓力太大，葉倫在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指出，美國貿易代表戴琪已說過拜登政府正在審議美中第一階段貿易協議的執行狀況，某些領域確實有降低關稅的要求。

《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）合作的最新民調顯示，拜登總統的總體支持率降至新低，為41%，低於6月份的50%和9月的44%，大約53%的受訪者表示不支持拜登。

根據調查，如果當下舉行中期選舉，將有46%的成年人支持共和黨議員，43%的人支持民主黨。在登記選民中，51%會選擇共和黨人，41%選擇民主黨人。調查顯示，大約一半美國人和政治獨立人士將通脹加速歸咎於拜登。超過60%受訪者認為，已上任10個月的他並沒有取得多少成就，其中包括71%的獨立人士。

葉倫在受訪時表示，通貨膨脹是否會減緩，完全取決於疫情大流行，它導致對產品需求的急劇增加。如果我們想降低通貨膨脹，就必須在防治疫情方面取得進展。而由於家庭無法在服務上花費，例如外出就餐和旅行，更多人在家裡工作或選擇不出門，服務支出大量轉移到購買商品上，導致產品需求激增。現在就業市場信心正在恢復，工資也在增長。但是，隨着供應中斷和需求增加，物價普遍上漲。

至於中國目前出現一些上市企業債務違約造成潛在的金融危機，葉倫表示，這是正在密切監測的重要事情，大陸房地產行業財務槓桿率過高，中國也正在努力處理。它對中國經濟很重要，在經濟上的比重佔到近30%左右。

葉倫補充說，中國的經濟放緩會產生全球影響，因為它經濟規模很大。至於中方是否能控制相應的風險，葉倫表示，「他們肯定在努力做到這一點，這也是我們密切關注的事情。」