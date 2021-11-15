日月光投控今日宣佈連續第六年整體成績獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」產業最高分，為台灣第一家連續六度獲得產業最高分之公司。日月光投控張虔生董事長表示，身為全球封測產業的領導者，將持續以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。

在道瓊永續指數的表現上，日月光除在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，於23個子項目中的「客戶關係管理、創新管理、風險管理、隱私權保護、環境報告、產品責任、社會報告、人權、企業公民與慈善事業」等共12個項目，取得該群組領先地位，同時亦有8項獲得滿分。今年全球共65家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅9家企業入選。

日月光投控張虔生董事長表示：「自2020年以來，全球面臨COVID-19疫情帶來全球景氣與不確定性的影響，我們仍持續繳出亮麗的成績單，公司獲利穩定成長，今年前三季營收年增21％。身為全球封測產業的領導者，我們將持續以更積極、更正面的態度，為永續經營盡最大的努力。」