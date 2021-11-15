明台高中在今年全國技藝競賽，展露多項佳績，其中室內設計科同學黃誼宸，在室內設計組中奪下金手獎，白姵榆亦榮獲全國第五名優異成績，兩位選手並在室內設計組團體組蟬聯全國第一名佳績，這已是明台高中第三次榮獲全國團體冠軍殊榮。

明台高中指出，室內設計科已連續9年榮獲13座金手獎與3次團體冠軍、2次亞軍的輝煌紀錄，今年再度蟬聯最高榮譽金手獎、團體冠軍的佳績，主因是在108新課綱課程規劃時，特別著重室內設計專業實務，以設計、數位與手繪實務結合設計專業特色課程，這次參賽的兩位選手是新課綱施行的第一批學生，亦是室內設計實務特色專班。

明台高中校長林垂益指出，黃誼宸除了在本次競賽獲金手獎外，三年來也獲得內政部「青春加油讚」插畫全國第一名、2021文化數位新體驗創意繪圖大賞競賽第一名、法務部四格漫畫全國第二名、經濟部能源局2021再生能源繪畫比賽全國銅獎、台中市政府國際研討會「2050台中樣貌」繪畫第一名等多項優異成績，白姵榆則曾榮獲台中市勞工局青創樂遊、繪生繪影地景彩繪優選第一名等。

林垂益表示，黃誼宸、白姵榆的表現令全校師生讚賞，除了本身的努力外，充分運用學校建置的完善軟、硬體設備及專業的教學情境，發揮最大潛能，獲得最好成績。相信未來能繼續培育出更多優異表現的孩子，成為學校與家長的驕傲。