基隆市議員莊錦田今天上午質詢時，針對基隆捷運提問是否能在市長卸任前定案或動工，對此，基隆市長林右昌表示，只要大家有共識，相信可以在任期內確定路線，而基隆至八堵段，希望交通部提出各種可行方案與地方討論，至於動工還要考量細部設計，無法確定。

市議員楊秀玉、莊錦田今天上午於基隆市議會總質詢時，關心基隆捷運目前進展。林右昌答詢，相信只要大家有共識，在自己卸任前基隆捷運路線可以確定，這一部分有一定的信心，至於動工，可能要看交通部的進度，因為做完綜合規畫後，還有細部計畫，包括土木、機電，以及整個捷運系統，能不能動工沒有辦法給出答案。

林右昌強調，這部分的權責最後要看交通部整個推動的期程，如果能夠在他任內動工，當然會覺得很好，但過去有太多例子，是為了動工而動工，他舉例，民生汐止線7、8年前也動過工，但不止一次，而是好幾次，相信民眾的眼睛是雪亮的，不要為了動工而動工。

林右昌建議，應該要務實一點，不需要在自己任內逼著動工，留下一個歷史記錄，他認為，基隆捷運建設可以進到後面的「深水區」，大家應該用更務實的態度面對，相信最後能蓋好、蓋成比較重要，但也會在任期內全力讓基隆捷運往前進展。

此外，林右昌說，桃園機場捷運從1996年規畫到2017年才通車，而基隆捷運從2017年提出Tram-Train輕軌系統到現在進度非常快，近年討論愈來愈成熟，已經沒有人在講運量不足或要市府出40％經費等，市府這幾年不斷努力突破這些難關。