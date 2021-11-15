國民黨立法院黨團今召開記者會，要求中央流行疫情指揮中心就「高端疫苗混打效力與入境他國」等問題向國人作出說明。對此，國民黨發言人李明璇也質疑，指出當初衛福部緊急授權給高端時，國內各界就曾警告未完成國際三期期中報告的高端疫苗，未來將有可能面臨不受國際認證的問題，如今一語成讖。民進黨「政治凌駕專業」的疫苗政策害相信國產疫苗的民眾權利受損，應該鄭重道歉。

李明璇質疑，疫情指揮中心日前宣布已接種高端疫苗的民眾若有緊急出國需求，可追打AZ、BNT或莫德納等國際認證疫苗，然而，混打第三、四劑國際認證疫苗的作法，是否已經通過醫學實證的檢驗？萬一混打出狀況，誰要負責？追加兩劑的費用又該由誰買單？而衛福部所謂專家會議的專家，到底是公衛專家、醫學專家，抑或是讓政治凌駕專業協助高端解套的專家？

李明璇表示，指揮中心原公布施打高端可入境免隔離的國家數為6國，但隔天馬上縮水成4國，且事實上僅有帛琉和印尼承認高端疫苗入境無須隔離。

李明璇質疑，這些施打高端疫苗的國人，原本出於支持國產疫苗的態度而獻出手臂，但民進黨政府錯誤的疫苗政策，卻使得這些國民在憲法上的「居住及遷徙自由」受到嚴重限制，且數據一變再變，民進黨政府應該向權利受損的民眾道歉。

李明璇強調，高端的有效期限延長，究竟有沒有科學的依據？據國民黨黨團揭露的資訊，高端疫苗原本有效期限是6個月，但衛福部說改就改、將效期延長至9個月，是不是「政治凌駕專業」？衛福部必須對外公布相關數據與會議紀錄，才能給相信政府而施打高端的國人一個交代。