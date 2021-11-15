復興開發溫泉，藍憂破壞環境，綠讚助當地觀光，桃議會激烈攻防。(蔡依珍攝)

國民黨籍議員擔憂在桃園市復興區開發溫泉會傷害環境、影響石門水庫水質，觀旅局長楊勝評強調桃園率全國之先，先蓋汙水處理廠再開發溫泉，水量控制跟水質管理都經專家學者評估後無虞。（風管處提供／蔡依珍桃園傳真）

國民黨籍議員擔憂在桃園市復興區開發溫泉會傷害環境、影響石門水庫水質，觀旅局長楊勝評強調桃園率全國之先，先蓋汙水處理廠再開發溫泉，水量控制跟水質管理都經專家學者評估後無虞。（風管處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園近年積極在復興區發展溫泉，藍營憂會傷害環境和水庫水質，擱置開發經費，但綠營以低度開發有助突破原民長年發展受限枷鎖力阻，藍3度表決失利，策略性刪除預算爭二讀再議。觀旅局強調桃園率全國之先，先蓋汙水處理廠才開發溫泉，水量控制跟水質管理都經專家學者評估後無虞，會盡力釋疑。

國民黨議員舒翠玲說，復興區是水質水量保護區，也是石門水庫重要的集水區，應該像翡翠水庫一樣，盡可能保留原始風貌林木不要開發，若石門水庫壽終正寢，北台灣找不到第二個可以興建水庫的地點，只剩海水淡化一途，費用將會是自來水5至10倍。

舒翠玲說，市府已在羅浮鑿井開發泡腳池和大眾池，明年不但要花1687萬建置羅浮溫泉取供設備和加溫加壓、推廣行銷，又要花1800萬在義盛鑿井增加泡腳池，高喊說不會影響環境、也不用水保計畫，但集水區相關規定跟一般山坡地水土保持規範截然不同，且地下水層可以抽多少、有無回補機制、是否會釀地層下陷，甚至對地質穩定有無致命影響等都付之闕如，要求觀旅局拿出專家學者科學數據報告讓人信服，她強調，石門水庫造成原民土地無法開發利用，應該要回歸飲用水安全的戰略地位，補償集水區原民，而非一股腦開發。

「擱置沒有意義！」民進黨原住民族議員林志強強烈反對，強調石門水庫導致原民部落遷址或開發受限等生活上不便甚至傷害，政府以低度開發復興溫泉，對地方農業和觀光產業有很大幫助，呼籲支持安全範圍內的開發，幫助原民生存發展。

藍營3度擱置相關3筆復興溫泉預算都以5比7失利，舒翠玲策略性改動議刪除，雖然仍因人數不敵闖關失敗，但和同黨黃婉如、陳美梅、張桂綿和黃敬平等4位議員爭取到保留發言權，希望凸顯過度開發問題。

桃園市議會祕書長孫惠生解釋，刪除案不論有無通過都能保留發言權，在人數不敵下，可以透過刪除案爭二讀重新發言，待二讀討論，若擱置案不通過代表該筆預算定案，就不能再討論或翻案，因此動議刪除是黨團攻防時，在人數不足下可行使的策略之一。

觀旅局長楊勝評說，水權都是經水務局專家委員會審查通過的，也都有實際監測，確認連續抽2周仍維持安全水位無變化，都有相關評估報告，市府實際運作也有自主控制減量，像是羅浮2號井每天核准最高抽取量為300噸，市府只取7成、210噸，且更率全國之先先蓋汙水處理廠再開發溫泉，水量控制和水質管理都無虞。

楊勝評強調「烏來」是泰雅族「溫泉」之義，小烏來風景特定區在地人聲音都殷殷期盼有發展機會，羅浮溫泉民間湯屋型泡湯設備預計明年完工，義盛溫泉也會在明年鑽探跟完成泡腳池工程，將復興的美帶給民眾。