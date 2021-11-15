為改善境內空氣品質，苗栗縣環保局自108年起於縣內八大工業區及陳情熱點，陸續佈建了500台空氣品質感測器，同時，空氣品質及噪音管制科於去年啟動凌晨突擊檢查機制，雙管齊下之下，使得業者不敢再心存僥倖，積極啟動自主管理，進而提升苗栗縣境內空氣品質。

鑑於稽查人力不足，苗栗縣環保局於108年開始在竹南科學園區、銅鑼科學園區、竹南工業區、頭份工業區、廣源工業區、西山工業區、銅鑼工業區、中興工業區等八大工業區，與其他陳情熱點及社區敏感點共布建了500台空氣品質感測器，透過導入科技設備，大幅提昇稽查效率。

除了透過科技所佈下的天羅之外，去年在業者最容易偷排放空污的凌晨時段，環保局空噪科人員全面發動突擊檢查，直搗廠區內抓空汙，一經查屬實便立即開單處罰，天羅搭配突擊檢查的地網，迫使業者不得不上緊發條，積極自主管理廠區內廢氣排放品質。

今年環保局進一步將空品微型感測器再升級，同時加裝風速風向計，針對污染源進行溯源，並藉由說明會，讓業者了解廠外周邊皆已布建空品感測器，24小時不間斷地監控，提醒業者切勿違法，並呼籲業者提升廠內自主管理。據了解，已有數家知名業者開始在廠區內自行加裝感測器，以確保能確實控管廠區內污染源。

經過一連串啟用科技監控、稽查、說明會等動作，環保局空噪科長林健智表示，苗栗縣境內空氣品質已見改善！根據今年5月起所啟動的行動式空品應變車（兼具監測功能）顯示，利用感測器分析高值熱區或屢遭陳情熱點所進行的監控發現：空污陳情案件數較109年下降10％，工業異味陳情案件數則下降18％！

苗栗縣環保局長陳華盛表示，近年透過空品感測器監控及應用，在稽查與宣導相輔相成的作用下，有效達到嚇阻作用，縣內業者為避免受罰也逐漸提倡自主管理，部分業者更於廠內安裝空品感測器監控廠內製程，實現感測器布建監控工業區之初衷，並透過陳情案件數的下降，轄內違規廠商亦可驗證了民眾對於空氣品質改善有感，達到空品感測器實際應用之目的。