新光鋼鐵籌資成立的新光鋼添澄慈善基金會暨輝容社會福利慈善事業基金會，於11月13日在新北市三重區舉辦110年菁英學生獎學金聯合頒獎典禮，得獎學生計有北中南各大學品學兼優學生58人，獎金共新臺幣580萬元。

典禮致辭中，董事長粟明德表示，基金會為鼓勵與培育菁英學生，期待未來能成為引導國家社會向上提升的領頭羊，像臺積電董事長張忠謀、宏碁企業董事長施振榮都是菁英領導，經營企業有成，功在社會、國家。貴賓也勉勵青年學生成為堅強、勇敢的人，曉得自知、心地純潔、目標高超、又富有幽默感與謙遜。與會學生、家長、親朋、長官、貴賓齊聚一堂，溫馨感人。

新光鋼添澄慈善基金會是張創辦人添澄先生與新光鋼鐵共同捐助成立，輝容社會福利慈善業基金會是由粟董事長明德先生主要出資捐助成立，兩會一起合作提升弱勢兒童福利、菁英學生獎助、急難救助、緊急救護等領域，累計近20年來在全省捐贈救護車、醫療相關設備復康車暨臺中市消防局谷關分隊災情勘察車、創世到宅服務車等數量已逾36部，未來將持續在各領域對有需要的單位、個案貢獻棉薄力量。

兩個基金會成立近20年來，累計投入近2億元資金助人為善，均秉持為善不欲人知的想法，一直都是多做少說。近年來社會多有宣揚樂善好施、善行義舉，主管機關也多鼓勵企業揭露回饋地方、履行社會責任之實，乃有這三年來頒獎莘莘學子之典禮。我們無償辦理獎學金，謹期盼受惠學子一朝學成，能效法社會賢達，報效台灣，則台灣一定更上一層樓，乃致國泰民安、富強鼎盛。謹此以為拋磚引玉而已。