清景麟建築團隊「國家公園」15日動土，每坪均價32萬元，創區域高價，預定明年329檔期推出。

高雄小港指標「清景麟國家公園」15日動土，由清景麟建築團隊董事長林聰麟、董事花啟祥、廣上建設董事長董上裕、佳上佳地產董事長黃佳誼、以及全國農業金庫經理陳宏仁等人共同主持。

清景麟建築團隊董事長林聰麟15日表示，坐落小港森林公園第一排的「清景麟國家公園」，15日動土，預定明年329檔期推出，每平均價32萬元，創區域新高，目前該區市場行情新屋每坪約25萬元。

林聰麟表示，小港少康營區23公頃的面積，大約4公頃可以興建住宅，其餘都是商業設施和公園設施等用地，因此，清景麟建築團隊今年特別以每坪65萬元左右的區域高價，標下台糖合建分售附買回的土地。

他說，這是16清景麟建築團隊有史以來第一個最大的自建案，總銷金額高達80億元，比台南或高雄之前推出的建案總銷金額都還來得高。

林聰麟指出，小港少康區就如同台北信義計劃區和高雄農16特區的第一排公園景觀宅，未來可創下區域高價，創造另一個高雄農16特區生活的生活圈。

現場銷售總經理孫光吉表示，「清景麟國家公園」基地有2180坪，是小港近年難得的中大型推案，規劃24到44坪產品，樓高17樓共590戶，鄰近未來SKM Park Outlet，且就面對難得的公園森林綠帶，建築內外都挑戰完美，清景麟「國家公園」預定明年三二九檔期推出。