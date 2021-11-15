新竹Big City遠東巨城購物中心13日舉行耶誕樹點燈儀式，以「巨城10年 10分感謝」主題結合公益，搭配燈海，在夜晚觀賞猶如星光閃耀。巨城今年持續為教育投入資源，捐贈原聲國際學院和新竹女中各100萬元，做為接下來3年的教育基金，董事長李靜芳表示：「巨城秉持遠東集團『取之社會、用之社會』的精神實踐公益，企業善盡社會責任有很多面向，尤其是教育與世代傳承的重要與可貴。」

巨城開幕至今，攜手各界舉辦逾2800場各式活動，超過250個單位受惠，全台首創BBC三合院公益空間，橫跨青銀世代透過課程講座、活動交流，協助樂齡長者實踐不老精神；獨有的Big Fresh Mart每年盛大舉辦野餐音樂節、縣市農產展售、全國更生人與馨生人展售會，為青創小農、藝術表演者與弱勢團體創新公益商機，促進社會共榮屢獲國內外CSR大獎肯定。

在邁向10年之際，今年先獲「遠見CSR幸福企業楷模」，再囊括「AREA亞洲企業社會責任獎」健康衛生推廣與綠色領導雙獎，蟬聯「HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎」、「天下永續公民小巨人獎」，並以打造全齡共好健康促進平台方案獲得「2021 TSAA台灣永續行動獎」。

遠東巨城購物中心捐助原聲國際學院及新竹女中儀隊各100萬元教育基金，鼓勵年輕學子勇敢逐夢。（巨城提供）

為保留台灣在地母語文化，巨城推動一系列音樂課程及展演，包括贊助台灣原聲教育協會邀波蘭波茲南市立少年合唱團來台進行美聲交流，承辦2018亞洲盃阿卡貝拉大賽。自2018年起贊助新竹女中儀隊，鼓勵成績優異、努力練習的學生勇敢逐夢，讓儀隊能無憂地征戰比賽並至偏鄉服務。