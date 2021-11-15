民進黨「4個不同意，台灣更有力」公投說明會高雄首場15日在由立委趙天麟打頭陣，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及巿長陳其邁將輪番上場宣講，賴清德表示，4個公投只看題目穩慘的，影響是全台灣，一定要投4個不同意。

賴清德說，重啟核四說是因為欠電，但並沒有說推動後，會發生什麼事，事實上核四廠已經停停建建已經22年了，而且還在地震帶，不僅老爺車還是拼裝車。甚至國民黨主席朱立倫當新北巿長時還是反對的，現在卻支持重啟。

對於公投綁大選，說是同一天省1次工，但是上次大選，含公投就要投10多張票，不要說老的不清楚，年輕的也霧煞煞，且上次台北巿長選舉，國民黨還對選舉機關提出告訴，就是因為造成亂象，如果只差幾張票可是會衝突的。

賴清德說，珍愛藻礁聽起來沒問題，但是會影響北部用量，現在台積電要來高雄投資，未來高雄的電沒有辦法北上，現在三接規模因經由232公頃要開發，縮小到23公頃。

另外，禁止萊克多巴胺的美豬進口，看題目好像要贊成，但萊克多巴胺是食品添加物，政府已經做到把關，除了有國際標準，超過標準不能進來，如果進口時也都會公布，保證讓不想買的買不到、不想吃的人吃不到。