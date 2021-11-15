眾所矚目的機器人競賽迎來新一季的賽季主題「Tipping Point」，這項世界性的盛事每年吸引超過40個國家11,500支精英賽隊激烈競爭，成為兵家必爭之地。普台高中學生鄭楀諺、鍾朋霖、楊睿澤及葉帛晨參加由台中美國學校主辦的「2021-2022 VEX Tipping Point機器人競賽」，首發即在24隊眾強環伺的競爭中脫穎而出，打響第一戰，榮獲第一名佳績！

機器人競賽講求高度的團隊合作，同時也考驗著所有選手的各項能力。

新賽季內容主要是操控機器人將套環放入套環座，得分高低以任務困難度而定，成績計算以比賽結束時在平衡台上停放的機器人，及在聯盟主場區域中套環座上的套環數量而定，採高分取勝。每場競賽須先進行 15 秒的自動賽，自動賽結束後進行 105 秒的遙控賽。

擁有3年比賽經驗的隊長楀諺，此次比賽負責程式設計和機構組裝，他一邊嫻熟組裝零件一邊回覆，接觸機器人後發現數理學科的基礎非常重要，多場比賽下來，數學早已是他的好朋友、好幫手，最大的收穫是能從每次比賽中汲取經驗，跳脫舊思維找到新方法，憑藉對機器人的熱愛，未來想就讀美國或加拿大大學資工相關科系。

第一次擔任操作手的睿澤，比賽時難掩緊張，但是隊友的信任和鼓勵給了他莫大的力量，一舉將對手最高分的套環座擊落，成了致勝關鍵。他表示國二下開始加入機器人課程，透過一次次的操作練習，增強了邏輯思考和解決問題的能力，謝謝學校提供機會讓他接觸如此有趣且廣博的機器人領域。隊伍中年紀最小的帛晨，本來對機器人非常陌生，但是透過3位學長不藏私地傾囊相授，成長很多，正因為大家都互相幫忙，所以團隊氛圍非常好，期許自己在程式設計和機構方面都能更上層樓，未來繼承家業，傳承爸爸媽媽的精神。

機器人競賽中還有一項得分關鍵，便是「工程筆記」，要將工程筆記做的好看，讓評審一目了然，需要花費大量的時間和心思。背負重責大任的朋霖，自信且開心地展示密密麻麻的「全手工」筆記內容，裡面詳細記錄了人員分工、建構流程、編程程序、訓練過程、技術創新及隊友賽後的檢討心得等等，宛如一本戰術攻略；朋霖坦言靈感源自於運動會的秩序冊，想要機器人在比賽中多得一分，每個細節都不能放過，看著手中的工程筆記非常有成就感！

機器人競賽講求高度的團隊合作，同時也考驗著選手的各項能力，除了基本的程式撰寫和機構組裝維修的能力之外，在比賽現場的靈敏應變、即時蒐集各隊情報及面對緊湊賽程的抗壓力也是至關重要。普台高中不僅提供豐富多元的學習課程與舞台，讓學生發揮所長，也透過每週的靜心課程，培養學生沉穩的定力與專注力，厚植跨領域的能力與素養。