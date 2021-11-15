杜拜航空展(Dubai Airshow)從11月14日開始，俄羅斯研發中的輕型5代戰機「將軍」( Checkmate)預料成為主要話題。蘇霍伊設計局這陣子又提出不少「將軍」的圖片，其中還有與5代重型戰機Su-57 「重罪犯」(Felon)的合照，這也給了航空分析師一個推測「將軍」的機會。它顯然比F-35的更大一些，超過輕型戰機的量級，而更像是一架中型戰機。

戰區(The Drive-Warzone)報導，據蘇霍伊的官方說法，「將軍」全長約57英尺(17.37公尺)，翼展為 39 英尺(11.88公尺)，而Su-57 「重罪犯」則是全長 66 英尺(20.11公尺)、翼展46英尺(14.02公尺)。不過，就兩戰機的合照來比對，「將軍」與「重罪犯」的長度差距似乎沒有6公尺那麼多。

單引擎的「將軍」與雙引擎的Su-57系出同門，都是蘇霍伊設計局的產品，因此兩架戰機都都採用混合機身配置，帶有升力的機身，與機翼前緣根部擴展（LERXes），形成更好的升力體，這與F-16有異曲同工之妙。「將軍」的機翼輪廓也與Su-57非常相似。

利用影像編輯乾體，把「將軍」與Su-57比對尺寸，發現「將軍」相當大，已是中型戰機規模。(圖/網路)

「將軍」的尾翼設計相當簡單，外擴V尾翼同時擔任垂直尾翼與水平尾翼，既負責左右方向也負責俯仰角度。V尾翼安裝在離發動機噴氣口之後，具有額外的遮蔽噴氣口溫度效果。

然而，它使用的引擎仍未公開，目前還不清楚展示機的引擎是模型還是真實的，但至少噴嘴看起來相當逼真。就從噴嘴型式來看，它屬於是Izdeliye 30(產品30) 的一個版本，這也是Su-57戰機所設定的最終動力來源，但是它應該還在研發中，尚未進入量產。另外，官方所公佈的「將軍」使用的引擎，推力為14,500~16,000公斤，這個數值低於Izdeliye 30的計畫目標。為了尋求機動性，蘇霍伊應該會採用他們相當倚重的3維向量推力噴嘴。

塔斯社也在新聞中提供了一些「將軍」戰機的額外細節，戰機最高速度 2,200 公里/小時(1.8馬赫)，最大航程 2,800 公里，這比先前公佈的數字有所降低。

5代戰機都需要內藏武器，它有3個彈藥艙，位在機腹，以及主起落架前。武器載荷能力7,400 公斤，包括5具內部掛載點，以及6個外部的派龍架。

Some great comparison shots of the Sukhoi LTS / S-75 "CheckMate" and the Su-57



(via 'helmutkohl' from the SecretProjectsForum)@Strike_Flanker @CombatAir pic.twitter.com/dFvY7Yapgs — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 11, 2021

綜上所述，「將軍」的體型不小，已屬於像是F/A-18那樣的中型戰機，但是較大的體型也有好處，就是單引擎搭配內部燃料量足夠，使得航程與滯空時間可以拉長，這可是一個主要賣點。

據蘇霍伊的說法，「將軍」的單位價為3000 萬美元，這真是超級便宜，F-35目前仍需要9000萬美元。甚至新的F-16V，也要6000萬美元，可見美國戰機的昂貴。但是繼續分析會發現這報價實在不合理，因為市面上最便宜的噴射戰機是大陸與巴基斯坦合作的JF-17閃電(Thunder，大陸稱為FC-1「梟龍」)，價格是5533 萬美元，5代戰機竟比4代戰機還要便宜，真是不可思議。