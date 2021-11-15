繼台南高鐵站旁將有大型Outlet於明年開幕以後，台中高鐵站也正式傳來好消息，由廣三SOGO主導、為了此次「台中高鐵娛樂購物城（暫）」標案而成立的第一大國際開發股份有限公司，在今（15日）就公布得標取得經營權及正式簽約，預計於2026年帶來全台獨有、超越亞洲地區規模的百貨娛樂購物城，以媲美全世界最大、最成功的杜拜「Dubai Mall」規模為目標打造。

由廣三SOGO主導、為了此次「台中高鐵娛樂購物城（暫）」標案而成立的第一大國際開發股份有限公司，在今（15日）就公布得標取得經營權及正式簽約。（第一大國際開發提供）

台中高鐵娛樂購物城（暫）擁有10萬6000坪，從B1到4樓每層均有約1萬9000坪，以山、雲、水 3個字為核心創意概念，將東方意境融合西方簡潔的建築語彙，打造出全台絕無僅有唯一三鐵共構大型購物城，在百貨購物中心方面將主打國際精品、運動、休閒戶外、3C等各品牌的大型旗艦店、概念店、體驗店為主，像Dubai Mall中的各旗艦概念店般，以時尚、出乎意料的最頂端規格的呈現，務求讓消費者除了享受購物以外，也能感受到意想不到的體驗跟時尚感，未來也將會以各品牌的獨家店方式去進行洽談，預計百貨部分將於2026年中開幕。

台中高鐵娛樂購物城（暫）預計聘請國際景觀大師打造1萬8500坪的綠化景觀，屋頂景觀花園更將在室內帶來在登山時才能看到的莊觀大型景觀瀑布。（第一大國際開發提供）

在娛樂方面則將會打造國際級的聚客設施，除了全台最高級、最大規模的百老匯等級電影城，還有像「影音視覺博物館」，將有類似Team Lab般的展覽，還有像猶如拉斯維加斯天幕秀的「戶外國際級音樂燈光秀」等，以及在屋頂景觀花園打造出在登山時才能看到壯觀的室內大型景觀瀑布，還有全視野景觀健身俱樂部、景觀餐酒館等，在1樓的戶外綠化廣場，更能看到猶如日本新宿、韓國首爾COEX的戶外立方大螢幕，在年底時預計將舉行煙火跨年晚會，讓台中高鐵娛樂購物城成為台灣的新地標。

台中高鐵娛樂購物城（暫）因著擁有10萬6000坪的大型商場總面績，未來不僅預計可提供國內外的電影拍攝，更將成為台中跨年看煙火的地標。（第一大國際開發提供）

而主打國際化的台中高鐵娛樂購物城（暫），更將擁有全台單層展示面積最大的「國際多功能展示場」，還有國際會議中心、A級商辦大樓、共享辦公室，而且特別搭上「元宇宙」熱潮，設立「電競IP動漫主題館」，將打造大型的電競選手村，同時也是讓民眾體驗電競魅力場地，未來預計將成為全台唯一專門為電競打造的殿堂，屆時更將有台中最高級、房間數最多的國際五星級酒店，以應付大量展覽、國際大展、比賽及旅客的需求，更另有最新的無人科技自助入住「AI商務旅館」提供不一樣的住宿選擇，預計飯店將於2026年底開幕。