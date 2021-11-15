市議員吳敏濟15日抨擊說，大安媽祖文化園區市府斥資6.84億元建設經費外，還白繳500多萬元電費，像1座燒錢的金爐，令人痛心。（陳世宗攝）

大安媽祖文化園區主建物完工3年仍大門深鎖。市議員吳敏濟15日抨擊說，除公帑投入6.84億元建設經費外，還白繳500多萬元電費，市府缺乏決策魄力工程進度延宕，像1座燒錢的金爐，令人痛心。觀旅局長韓育琪指出，市府兼顧在地民意、文化、安全性及觀光發展等條件，妥善規畫辦理。

吳敏濟指出，大安媽祖文化園區主建物完工後，與台電簽約每個月電費在12萬至18萬元間，即便至今沒有開始營業，也已經繳了560萬餘元電費，簡直像一座燒錢的金爐一樣，光媽祖神像要拖到哪年哪月不得而知？只有繼續燒錢是肯定的。

吳敏濟說，網路調查支持媽祖雕像與砂雕美術館同時興建者占42.2％，與停建媽祖雕像改成砂雕美術館者占了42.9％，支持市府動用公款興建媽祖雕像者只有5.8％，選擇其它作法者有9.1％。即超過85％支持在此興建砂雕美術館，市府違背絕大多數民意，恐怕將淪為超大型「蚊子館」的命運。

吳敏濟指出，「大安砂雕美術館前置評估作業暨佈展整體規畫」期末報告，於大安媽祖園區設置沙雕展示區，只要花費2095萬元進行結構補強。日本鳥取與大安有相同發展過程，鳥取「砂之美術館」成功經驗可供借鏡，如市府肯著手進行台灣第一座砂雕美術館早就開始營運。

觀旅局長韓育琪強調，該案涉及媽祖園區基座建築結構補強工程、未來投資廠商展示規畫及投資意願，目前已將砂雕美術館評估資料納入大安媽祖文化園區促參可行性評估作業中，並列入招商文件參考附件；未來將在招商說明會時納入說明，提高投資廠商投資意願。