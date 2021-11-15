許多家長為了成績，都會讓小孩去補習，不過孩子的想法可能是另一回事，一名母親表示，就讀國一的小女兒不僅沉迷手機遊戲，還抗拒補習英文，令她相當苦惱，不料一打開女兒的手機搜尋紀錄，讓她瞬間傻眼，網友一看笑翻，也有人提醒恐是警訊。

這名母親在臉書社團《爆廢公社》指出，正苦腦國一的小女兒沉迷手機遊戲，又抗拒補習英文，早上起床後，她正想上網詢問其他家長的意見時，怎知一打開手機，竟發現她家小鬼頭已經早她一步，搜尋了有關補英文、不敢跟家長溝通、什麼辦法可以說服父母…等資訊，讓她覺得既傻眼又好笑。

網友PO出女兒的搜尋紀錄。(圖/截自臉書爆廢公社)

從原PO截圖中可見，女兒的搜尋紀錄包括「不敢跟家長溝通」、「什麼辦法可以說服父母」、「一定要學好英文嗎」、「補習無功用」等等，貼文曝光後讓眾人笑翻，不過也有不少人覺得是警訊，提醒應該要跟孩子好好溝通。

網友紛紛回應「先把手機設定都給他改成英文」、「補習真的沒用，但補英文真的必須」、「補習最有用的肯定是英文」、「媽媽看起來好哭笑不得」、「小孩有心想補習的話才有用」，也有人說「覺得孩子不想要不用勉強欸」；還有人認為，比起補英文，不敢跟家人溝通這件事比較嚴重，提醒應該好好跟孩子溝通，找出癥結所在。

有網友建議，媽媽可以往如何讓女兒喜歡英文的方向努力，先培養她的興趣，有了學習興趣才能保持快樂學習的熱誠，若真的程度落後，可以考慮找一對一的家教加強，否則去一對多的補習班，也不見得有用。