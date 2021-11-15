衛福部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒、唱歌的影片近日在網路瘋傳，引發各界熱議，而陳時中也多次出面說明，表示該場所是餐廳、非三級警戒期間。而陳時中過去因民調高，被視為民進黨2022台北市、桃園市長可能布局人選，對於喝酒唱歌影片是否會影響陳時中仕途？對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，自己看過民調，在台北市和桃園市民調部分，所有想爭取參選的人的民調都比他(陳時中)低很多。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮15日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及民進黨14日全代會通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例。主持人王尚智詢問，對於2022綠營六都初選改徵召，是否意味著初選就沒有副總統賴清德的人了？若直接改成徵召，綠營六都是否有些縣市有可能翻車？此外，蔡英文總統宣稱，「台灣人沒欠民進黨」，是否是一種內心潛台詞的表達？

郭正亮分析表示，他不知道蔡總統那句「台灣人沒欠民進黨」是什麼意思，且既然這樣，那民意差的政策，像是萊豬民調，反對的超過6成，為什麼她和民進黨還要堅持進萊豬呢？不過，郭正亮認為，初選改徵召，很可能是在壓抑2個地方，第一，是台南，台南立委陳亭妃和市長黃偉哲，因為沒有黨內初選，攻防戰場已經轉移至PTT，最近幾天也在PTT發動，第二，就是彰化縣，不要讓邱建富有機會，就是要給新潮流。且蔡英文應該有透過正國會的力量如立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍去跟陳茂松溝通。

郭正亮也說，另一個顧慮就是，讓衛福部長陳時中變成活棋，因為陳時中在2022六都市長之戰，放在台北市和桃園市都還有可能，主持人反問，在喝酒唱歌影片流出後也還有機會嗎？郭正亮說，自己有看過很多民調，在台北市和桃園市民調部分，所有想爭取參選的人的民調都比他(陳時中)低很多。