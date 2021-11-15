美國通膨迭創新高，市場熱錢追逐抗通膨標的，轉嫁成本行動力極強的小型股也成為投資人追捧目標，短線漲幅遠超大型股。

美國小型股指標羅素2000指數本月以來累計已飆漲5％，漲幅較大型股標普500指數的1.7％多出快2倍。羅素2000暌違7個月後於11月2日終於改寫收盤歷史新高，之後又3度收破歷史高點。

美國上周公布的最新數據指出，受到供應鏈瓶頸與消費需求強勁的刺激，美國10月消費者物價指數(CPI)年增率飆至31年新高。根據芝加哥商業交易所今年稍早發布的研究報告表示，自2010年以來每當通膨預期升溫時，小型股的表現都會優於大型股。

短線上演噴出行情的小型股包括青少年服飾零售大廠Abercrombie & Fitch、Tanger Factory Outlet Centers、漢堡連鎖品牌Shake Shack與固特異輪胎，本月以來漲幅都在2成左右，固特異最多達23％。

Royce投資公司資深投資策略師李柏(Steve Lipper)表示，「在執行改變的行動力方面，包括調漲售價來管理通膨壓力部份，小企業通常比較敏捷，這是他們的優勢所在。 」

Essex投資管理公司共同執行長暨基金經理人普芮爾(Nancy Prial)指出，她追蹤的小型股已展現不錯的定價能力，「這些業者都能夠將原物料、運輸與勞力成本的上漲轉嫁出去，對於他們的獲利數字非常有利。」 在市場轉進抗通膨標的投資氛圍下，黃金與原物料類股短線亦是噴出，金價本月來已勁揚4.8％，原物料類股波段漲幅更達5.8％，表現居標普500指數11大類股之冠。

小型股投資專家強調，小型股表現出色主要還是靠強勁的基本面，根據路孚特的資料，羅素2000指數成份股今年第3季獲利估計較去年同期暴增475％，遠高於標普500的42％，小型股的營收成長率同樣優於大型股。

根據路孚特的數據，分析師預估未來幾季羅素2000與標普500指數的獲利成長率差距還會進一步拉大。