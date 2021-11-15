任天堂可是不管大人小孩都耳熟能詳的品牌，而傑仕登今（15日）就宣布將與台灣知名連鎖電玩專門店品牌「Game休閒館」，攜手於台北Syntrend三創生活園區打造全台首間「任天堂電玩商品旗艦館」，不僅有現在最夯的Nintendo Switch主機、遊戲、周邊，還有從日本直送來台，各式各樣的寶可夢限量週邊以及熱門商品。
「任天堂電玩商品旗艦館」就以任天堂標誌性的紅、白色調打造，同時擁有各式各樣富含任天堂元素的設計，除了有《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》、《寶可夢系列》等Nintendo Switch熱門遊戲及周邊，更少不了日本Pokémon Center中各式各樣的原裝商品，將直接空運來台，將提供寶可夢的絨毛玩偶等超過200款超萌精緻商品供粉絲選購。
而同時 《寶可夢 晶燦鑽石 / 明亮珍珠》也將於19日在全台正式上市，也為了慶祝《寶可夢 晶燦鑽石 / 明亮珍珠》的上市與寶可夢25週年活動快閃店，20日到21日的周末期間，特別邀請了皮卡丘現身三創一樓活動廣場與粉絲見面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。