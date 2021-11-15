任天堂可是不管大人小孩都耳熟能詳的品牌，而傑仕登今（15日）就宣布將與台灣知名連鎖電玩專門店品牌「Game休閒館」，攜手於台北Syntrend三創生活園區打造全台首間「任天堂電玩商品旗艦館」，不僅有現在最夯的Nintendo Switch主機、遊戲、周邊，還有從日本直送來台，各式各樣的寶可夢限量週邊以及熱門商品。

全台首間「任天堂電玩商品旗艦館」，不僅有現在最夯的Nintendo Switch主機、遊戲、周邊，還有從日本直送來台，各式各樣的寶可夢限量週邊以及熱門商品。（傑仕登提供）

「任天堂電玩商品旗艦館」就以任天堂標誌性的紅、白色調打造，同時擁有各式各樣富含任天堂元素的設計，除了有《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》、《寶可夢系列》等Nintendo Switch熱門遊戲及周邊，更少不了日本Pokémon Center中各式各樣的原裝商品，將直接空運來台，將提供寶可夢的絨毛玩偶等超過200款超萌精緻商品供粉絲選購。

全台首間「任天堂電玩商品旗艦館」將販售《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》、《寶可夢系列》等Nintendo Switch熱門遊戲之外，還有各式各樣周邊商品，以及「Nintendo Switch」各款式主機。（傑仕登提供）

全台首間「任天堂電玩商品旗艦館」還有日本Pokémon Center中各式各樣的原裝商品，將直接空運來台，將提供寶可夢的絨毛玩偶等超過200款超萌精緻商品供粉絲選購。（傑仕登提供）

而同時 《寶可夢 晶燦鑽石 / 明亮珍珠》也將於19日在全台正式上市，也為了慶祝《寶可夢 晶燦鑽石 / 明亮珍珠》的上市與寶可夢25週年活動快閃店，20日到21日的周末期間，特別邀請了皮卡丘現身三創一樓活動廣場與粉絲見面。