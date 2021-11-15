SAP（高吸水性樹脂）疫後需求恢復，綠能產業支撐碳纖需求增溫，加上供應趨緊，第四季行情看漲。無獨有偶，丁二醇(14BG)因美國、印度供應減少，加上新能源車發展，工程塑膠PBT及鋰電池上游原料NMP需求增加，帶動市場行情上揚。台塑(1301)、南亞(1303)、南寶(4766)、上緯(3708)業績加分。第四季亞洲有9家輕裂廠安排歲修，有利支撐石化產品價格合，而下游加工廠採購意願增加，傳統需求旺季發酵，烘托SAP、碳纖、ECH及丁二醇行情升溫。

其中，SAP隨著疫情趨緩，亞洲各國經濟復甦，需求恢復，加上高價原料AA支撐，且SAP同業因限電停工或減產，市場供應量減少，第四季價格持續看漲。

台塑表示，碳纖因全球碳中和議題持續發酵，各國政府積極扶植風力、太陽能及新能源汽車等綠能產業，帶動碳纖需求增加，加上電力供應緊張，電價大幅調漲，墊高同業生產成本，預期第四季行情更上層樓。 此外，近期BPA原料行情大跌，下游Epoxy市場買氣轉弱，惟第四季ECH同業山東濱化(7.5萬噸/年)、益海嘉里(10萬噸/年)、寧波環洋(9萬噸/年)及寧波鎮洋(4萬噸/年)密集停車檢修，市場供應量銳減，預期行情高檔整理。

南亞指出，美國因艾達颶風及印度受疫情影響14BG及下游PTMG供應減少。不過，PTMG-Spandex產業市況佳，加上新能源車的發展，工程塑膠PBT及鋰電池上游原料NMP需求增加，帶動14BG市場行情上揚。

尤其，大陸積極擴建可分解塑膠PBAT，2021年第四季預估60萬噸/年新擴建投產，也有助14BG需求逐步提高，預期丁二醇(14BG)產品營收、利益可望大幅提升。