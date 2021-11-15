立碁（8111）公告，處分昆山廠100％股權，第一期交易金額約達1321萬美元，處分利益預計將挹注立碁EPS達2元，將在本季入帳，立碁上季毛利率已連七季站穩30％以上，第四季業外大補，今年每股盈餘可望突破3.5元，登歷史新高。

立碁轉型SIP封測廠，為資源整合、活化資產處分立基光能（昆山）有限公司100％股權，預計入帳約13207732.98美元，為公司帶來豐沛的現金流量，可作為電動車模組產品和元宇宙等新科技轉型布局。

據了解，相關處分利益將在本季入帳，以立碁目前資本額計算，每股貢獻度約2元，若加上該公司今年前三季EPS已賺贏去年，達1.31元，儘管第四季逐漸進入淡季，但是每股盈餘3.31元成為獲利基本盤。

立碁統計，第三季各類產品線比重，其中電競相關產品達30％、電動汽機車LED模組達20％、LED零件達30％、工程標案5％，值得注意的是，立碁與國外客戶共同開發AR／VR擴增實境光學模組，切入元宇宙領域，目前已獲國內外專利。