高雄一名已婚張姓男子，去年拿老婆不用的iPhone 6舊手機玩遊戲，竟然在手機的備忘錄裡，發現寫給陳姓小王一封情書草稿，還在相簿裡發2人開完房間後，在鏡子前的自拍照，氣得向質問妻子，張妻見紙包不住火，坦承出軌陳男，張男便找上陳男，並威脅向上級告發，雙方原本談好以110萬元和解，後來談判破裂，張男便對陳男提告求償200萬元，高雄橋頭地院審結後，判決陳男賠償10萬元。可上訴。

張男控訴，他在妻子iPhone 6舊手機的「備忘錄」，發現老婆寫給陳姓小王的情書草稿，還在手機相簿裡發現老婆與小王在摩鐵鏡子前的自拍照，經向妻子質問才知被戴綠帽，但為了不願讓家醜外揚，一度與陳男談判後達成共識，陳男同意賠償110萬和解金，每月分期付給8000元，不過談判破裂，因而決定對陳男提告求償200萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，橋頭地院審理後指出，2人最初談和解時，張男認為需要簽立正式和解書，可是陳男認為和解金過高，未再理會張男，張男於是傳訊息向陳男表示「不打算跟陳男和解了，直接法院見」等語，因而認定2人的談判交涉過程，不足以認定已成立和解。

法官審酌張男與陳男的對話紀錄，張男質問陳男：「講實話吧多久了」，陳男回：「一個禮拜而已」，張男嗆回：「一個禮拜就能開房，也是夠快的」、「要不要照片也傳給你女友，看她會不會也算了？」，，還追問「什麼階級？多久退伍？」，陳男除了不斷道歉，並回答：「中士，後年3月」。

陳男出庭時向法官辯稱，當天是張妻主動找他去摩鐵，但2人坐上化妝台拍完照就離開，未發生關係，也沒有親暱舉動。法官認為，雖然沒有直接證據證明陳男與張妻在摩鐵發生性行為，不過陳男與張妻拍照時上半身赤裸，顯然已逾越正常男女關係，衡量雙方學歷與經濟狀況等，判陳男須賠償張姓人夫10萬元，全案仍可上訴。