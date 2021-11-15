近期物價、房價齊漲，生活開銷也跟著變大，就有網友上網發問，好奇如果老公年收入大概一百萬元，這樣算是好還是不好？貼文引發網友們討論，有人認為看居住地點，也有人反過來檢討原PO與友人。

原PO在PTT女板上發文表示，跟朋友喝下午茶時聊到丈夫年薪，對方表示自己老公年收入大概一百萬元，不知道算是好還是不好，好奇現今的「年薪百萬」是不是只能算普通呢？

貼文引起網友兩派討論，有人表示一百萬其實不差，「很不錯了，算中上的了」、「可以啊，比廢廢的我強多了」、「至少也有個70-80%，應該是看想過怎樣的生活」。另一派網友則認為「蠻弱的欸」、「最好100萬有D8啦，窮人自慰數據」、「貧賤夫妻百事哀，這種收入我是不敢嫁」。

部分網友認為要用居住地區來看，「北部算普通，南部還可以」、「如果依照地區來分，在北部PR更低」、「竹科真的300萬是低標，南部100萬算不錯」、「台北市有房無房貸就可以」、「如果一堆貸款，100萬真的很少，但如果什麼都有，那很夠用」。

也有人認為想要什麼生活，應該是夫妻倆共同努力，「老婆下午在喝下午茶，沒工作檢討有工作的人，哈哈」、「不是都要男女平權，幹嘛問老公多少夠不夠，不夠不是老婆要補上嗎？」、「不要把自己變成男人附屬品好嗎，重要的是自己賺多少」、「可不可以都沒差。如果他一分錢都不為小家庭支出，那年收五百也不干妳的事」。

根據台北市政府主計處家庭收支調查，109年台北市平均每戶家庭可支配所得為142.3萬元，續居全國各市縣之冠，較108年增加0.05萬元(0.03%)，且為台灣地區平均之1.3倍。