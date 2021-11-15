趙小僑與老公劉亮佐推出品牌「野宅說」。（野宅說提供）

趙小僑小產後身體調養得宜。（野宅說提供）

趙小僑15日過42歲生日，除了舉辦出道以來首次生日會，也宣布與老公劉亮佐進軍美食市場，開賣調理包「野宅說」。求子之路走得艱辛的她，今年初好不容易做人成功，卻在16周產檢時發現胎停，只好忍痛引產，她表示經過3個月的休養，身體狀況恢復得差不多，就開始投入準備調理包，過程還算順利。反倒是劉亮佐自招最近比較慘，「打完疫苗，不舒服3天，釣魚之後暈船10小時，今天算是抱病來」。

是否會繼續再拚做試管嬰兒？趙小僑嘆了口氣後轉頭問劉亮佐「還想要嗎」，劉亮佐回「妳決定」，趙小僑才說：「他捨不得我，但如果我真的想要，他會配合我。」

趙小僑坦言「野宅」的概念是愛釣魚的劉亮佐發想的，隔行如隔山，一年多前開始發想品牌，籌備3、4個月，兩人創立品牌難免意見不合起爭執，趙小僑也忍不住抱怨他意見很多，「他比我大12歲，進圈子又比較久，比較成熟，他不喜歡我的表演風格，常對我的演繹方式不滿意，覺得不夠自然，連Vlog都會被要求重拍，覺得要貼近我、但不能是真的我，還要有點美，我有時會生氣、覺得很煩」。劉亮佐聽了先是立刻認錯，表明需要檢討，接著又打趣地說：「妳要想喔，妳有個金鐘編劇在幫妳耶。」