台中市是全台灣自小客車掛牌數最多的城市，將近有百萬輛。市議員施志昌、林祈烽15日質詢表示，台中每千輛擁有停車格數僅有116格淪六都之末，必須提高獎勵誘因讓私人土地甚至建築願意釋放出來做為停車場。交通局長葉昭甫說，市府以「路外為主、路邊為輔」停車政策，同時提升地區經濟發展。

施志昌指出，交通局所提供的停車格數，與其他五都交通局網站以及監理所資料，台中目前登記掛牌的自小客車數量約為97萬輛，每千輛自用小客車擁有的停車位數量是116格，在六都排名最低。交通局提供的汽車停車位數量數據僅11萬多，與倒數第二的台南市14萬多格差了近三萬格，也是六都最低。

施志昌表示，五年前有議員就質詢過，當時台中自用小客車數就已經是全台最多，自小客車與停車格數的比例在六都排名倒數第二，五年後台中市成了六都倒數第一，與停車格數量比自用小客車還多的台北市相比簡直天差地遠。

施志昌說，海線同樣面臨停車位一位難求。現今大甲區登記掛牌數3萬多輛自小客車，總共停車位數量只有1070位，等於每千輛擁有的車位只有35輛，只有全市平均的三分之一；與台中市中區相比，每千輛擁有552位停車位，還有西屯每千輛有274、南屯175個車位明顯有差距。

葉昭甫指出，目前台中市汽車格共14萬5471格、機車格共14萬7672格，交通局將持續滾動檢討路邊劃設停車格，增加供給量。為解決市民停車需求，市府正興建23場路外停車場，完工後將可再增加汽車格約5600格，機車格約5000格。

交通局強調，將持續以「路外為主、路邊為輔」的停車政策，提供臨時停車空間，同時促進社會經濟活動，提升地區經濟發展。