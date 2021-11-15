金屬機殼廠可成（2474）今（15）日庫藏股執行屆滿，公司公告，總計買回自家股票15533張，相當於執行率達62.13％，高於首次庫藏股執行率35％。

可成15日公告，本波庫藏股總計斥資25.33億元，買回自家股票15533張，買回平均價位為163.09元，買回股數佔公司已發行股數2.04％，以公司原定買回25000張目標計算，這一波庫藏股執行率約62.13％。

可成今日收盤價為164元，小漲1元，過去一個多月，可成股價有庫藏股護體，表現相對抗跌，16日庫藏股退場，股價表現將受關注。

可成日前公布第三季財報，受產品組合變化、折舊降低、費用控制得宜之下，「雙率」寫11季新高，單季每股盈餘2.64元，但出售泰州廠仍拖累獲利，前三季每股盈餘6.83元，年減28.3％，儘管已經摸索出三大轉型方向，但可成今年獲利仍陷一個股本保衛戰。