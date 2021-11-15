軟體大廠訊連科技（5203）旗下人臉辨識FaceMe通過美國iBeta生物防偽攻擊測試，並獲得iBeta PAD Level 1認證。訊連董事長黃肇雄表示，該測試主要是以各種照片、影片等方式，嘗試以假亂真的欺騙破解人臉辨識系統，訊連通過該測試，代表辨識精準，對於在金融、門禁等須具備活體辨識能力的應用，也將可以避免身份冒用的事情發生。

iBeta是獲得美國國家標準暨技術研究院（NIST）認證的獨立第三方生物特徵測試實驗室，主要透過各類型照片，包括平面、曲面、立體堆疊照片，以及影片來進行人臉辨識系統的破解。訊連科技表示，FaceMe解決方案通過Beta PAD Level 1測試，測試結果為零分類錯誤，代表可以完全擋下測試人員企圖以偽造影像或視訊的任何攻擊。

黃肇雄表示，活體防偽是目前人臉辨識技術遇到最大的難題之一，尤其是針對智慧金融與門禁安控之應用。近期在疫情影響下，遠距金融數位化的需求提升，不少金融科技也開始採用視訊服務，更突顯人臉辨識引擎的重要性，有了精準的辨識度除了可提升客戶服務體驗以外，也可以加強客戶對於安全身份認證的要求。

人臉辨識被訊連列為三大成長型業務之一，因為業務剛起步，目前營收占比仍小。過去幾年來，訊連的FaceMe主要是在物聯網、安控領域拓展，現已跨入FinTech、健康醫療等領域，且產業前景看好，未來將有望有強勁的成長動能，法人預期，訊連人臉辨識業務在2022年將可看到較明顯的營收貢獻。

訊連第三季營業利益0.55億元，季減16.7％，年減22％；稅後淨利0.57億元，季減3.7％，不過受到轉投資的玩美移動虧損收斂以及匯率影響，第三季單季獲利較去年同期增加9.3％，每股盈餘為0.73元。

而在技術部分，黃肇雄則表示，5年前訊連在AI人工智慧上較少著墨，近年來持續投入AI以及AR，在人臉辨識業務推廣以及轉投資的玩美移動，都取得相當不錯的成績。黃肇雄指出，人臉辨識商機龐大，預期市場將從2020年的42.9億美元成長到2028年的138.7億美元，年複合成長率15.7％，訊連從人臉辨識的資安領域開始做起，近年不斷努力下已打進不同產業，預期未來將會有不錯的成長動能。