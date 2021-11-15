民進黨全代會14日通過攸關明年地方選舉布局的《2022年直轄市與縣市長提名特別條例》，六都市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，爭取連任縣市則採現任優先為原則，由黨主席提名，皆經中執會通過後徵召。對此，前立委林濁水表示，「不要太民主，集中權力才不會亂，這在解嚴前不是大家都非常熟悉的一句話？」

按照14日通過的2022年縣市長選戰依照條例內容，六都皆由黨主席蔡英文徵召，執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣3個縣市須辦理初選。至於處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，條例明定，將成立「2022年選舉對策委員會」負責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。

對此，林濁水今天(15日)在臉書上發文表示，直轄市長提名權集中在主席手裡，這樣才不會亂。不要太民主，集中權力才不會亂，這在解嚴前不是大家都非常熟悉的一句話？

此外，林濁水今天又在另一篇貼文中提到，請問總統制的美國 ，200年來那一個總統說，不要再亂了，州長提名權歸我，總統初選也不要了？想都不敢想，川普也許敢想，但肯定不敢說。

網友們也留言回應林濁水，「提名屬於政黨內部事務。政黨只是民間社團。這點要搞清楚！」、「不是誰做決定誰負責嗎？動不動就扣戒嚴的帽子，太沉重了吧！開心點」、「這樣說不是又回到戒嚴時期嗎？民主進步黨呢！」、「趁國會人數優勢，縣市長直接改官派，連選舉都省了，更不會亂」。