桃園市環保局配合中央振興五倍券，推出「電動機車easy購振興方案」，加計中央補助最高優惠3萬1000元，開辦以來申請補助數提升1.6倍，已受理404件，市府也祭出「防疫英雄專案」，購車享95折，本月也與4大車商合作辦理電動機車大型宣傳活動，要持續穩坐全國最高的電動機車數。

桃園市電動機車設籍數量達7萬8245輛，市占率6.09％、全國第一，納入淘汰的1-4期機車剩28萬輛、二行程機車剩2萬9000輛，市占率分別為21.8％及2.63％，都是六都最少，市府持續推動低汙染運具成長及老舊機車淘汰，環保局也趁著五倍券商機推出「電動機車easy購振興方案」。

機車汰舊換新電動機車或新購電動機車，除可獲得既有最高9000元補助外，市民搭配5000元的「振興五倍券」或5000元以上的「好市乘雙券」，將額外再加碼7000元，限量9000名，若加計中央最多補助1萬元，最高優惠達3萬1000元，10月8日開辦以來，申請補助數提升1.6倍，已受理404件。

環保局另針對醫護、警消、防疫旅館、防疫車隊、市府及市議會等防疫工作人員及志工推出「防疫英雄專案」，特定電動車款95折優惠，限額1000名，預計要500萬元，將由環保局空汙基金支應。

另外，台鈴eReady、中華e-Moving、睿能創意GOGORO、山葉YAMAHA等4家在地車商，也提供5000至8000不等的加碼優惠，市府本月也與4大車商合作辦理電動機車試騎、親子及交通宣導、電動機車特賣會等大型宣傳活動，提高民眾購買電動機車意願。