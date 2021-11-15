嘉義縣政府今以直播方式舉行「月月抽」振興活動第一波抽獎，全程網路直播，163個獎項，超過百萬元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今以直播方式舉行「月月抽」振興活動第一波抽獎，全程網路直播，163個獎項，超過百萬元，幸運兒名單將在明天下午5點半前公布在活動官網上，同時以電話或簡訊通知，縣長翁章梁強調，一個月抽一次，呼籲各地朋友們趕快到嘉義縣消費，買愈多、中獎機率愈高。

今首波抽獎品共送出翁章梁加碼的Gogoro、IPHONE13 PRO、I PAD PRO M1 11吋以及奇美50型液晶顯示器、Dyson吸塵器等，163個獎項超過百萬元，一次抽出超過癮。

翁章梁表示，嘉義縣的振興抽獎活動規畫「月月抽」，今天是第一波抽獎，往後每個月抽一次，持續到明年的4月，愈後面獎項愈大，這次沒中獎也別失望，請大家拭目以待，並呼籲各地朋友們趕快到嘉義縣消費，買愈多、中獎機率愈高。

新聞行銷處長蕭英成表示，嘉義縣消費振興券加碼方案配合中央振興五倍券，凡於今年10月8日至明年4月30日活動期間在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準、「嘉義縣農會」發票不在此限）消費，累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎，最大獎是市值高達500萬元的輕豪宅，另外加碼領先全台，首次推出市值142萬的酷炫敞篷遊艇，總共超過千個獎項，總市值超過1500萬。

嘉義縣抽獎活動每月透過網路直播進行，全程由金士曼國際法律事務所陳美娜律師到場見證，今抽出163獎項得主名單，將於16日下午5點半前公布在官網（(https：／／plus1.net.tw／)，並以電話或簡訊通知幸運得主，請民眾密切注意。