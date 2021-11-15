前高雄市長韓國瑜的兒子韓天，遭網友指控侵占手遊帳密，不過該名網友PO出道歉聲明向韓天致歉，而韓天今親上火線在臉書上發文強調，自己從未做過網路上所指責的那些事，事已至此，他不打算再做任何追究，希望兩位道歉人能體認到未經查證的發言是傷人的利器，未來能更加謹言慎行。

韓天指出，幾個月前，聳動的新聞標題「韓市長，請你管好你的兒子！」霎那間手機訊息傳進許多親友的關心「韓天，你發生什麼事？」讓正在學校期中考的他有些傻眼。

韓天表示，一場不知何人的網路遊戲糾紛，無端牽扯他的家人、他的學校、他的朋友，還有他的信譽，他強調，從未做過網路上所指責的那些事。解釋完本想置之不理，但霎那間，新聞媒體轉載了網路上攻擊的文章，因此必須不斷重複的解釋「我沒做過這些事情」。

他坦言，在解釋的過程，又不斷的接到親友傳過來這事件的報導，心情當然很差，但仍然笑笑地告訴家人朋友他沒事。幾個月後，真相大白了，那些未經查證就指名道姓指責他的人，躲在鍵盤後面、選在凌晨3點，發了不具名的「道歉聲明」。

韓天說，從小就學習做人要厚寬容，即便無辜捲入這樣的是非數個月，直到如今真相大白，過程很不好受，但還是要學習放下。

他強調，感謝真相終於水落石出，也感謝選擇相信他的好朋友們，事已至此，他不打算再做任何追究，希望這兩位道歉的人能從這次事件學習到，不論這一切作為是有心還是無心，許多傷害造成就是造成了，希望原諒能換來真心反省，體認到未經查證的發言是傷人的利器，未來能更加謹言慎行。