台泥(1101)董事長張安平15日在法說會上指出，未來10年，台泥發展的三個主軸就是水泥，能源以及廢棄物處理。水泥本業上，台泥總經理李鐘培指出，煤炭價格跌、水泥價格漲，第4季的營業毛利率可望恢復往年30％的水準。

受到中國大陸能耗雙控、限電政策影響，以及煤炭價格飆漲，台泥今年第三季的營業毛利率只有19.25％，比去年同期下滑18.32個百分點。

李鐘培指出，中國大陸秦皇島煤炭價格已從2500元，跌到1250元；而水泥價格在第四季已數度調漲；雖然出貨量也因政策而縮減。不過，煤炭跌、水泥價漲的幅度已超過出貨量的減少，因此，10月的營收獲利已回升，預期，整個第四季的營業毛利率可望恢復過去的正常水平。

而在國內水泥市場；李鐘培表示，受惠科技廠辦及房地產的活絡，國內水泥及預拌混凝土的營運都處於比過去幾年成長的格局。

至於海外水泥市場部分，李鐘培說，土耳其水泥需求穩定成長，台泥自2018年併購土耳其水泥廠至今，當地水泥價格成長約70％，為台泥挹注穩定獲利。葡萄牙市場水泥需求成熟穩定，售價繼續維持高檔，且台泥旗下葡萄牙廠未出售的累積碳權相當可觀。

在能源方面，張安平說，「台泥的第一艘諾亞方舟NHOA已經開始建造。從高雄的鋰電池工廠開始，計畫綠電儲能的全球佈局也已經展開。」。台泥多方面發展，包括太陽能，風能，地熱，海洋能。再生能源必須要有電力儲能配合才能發展出最好的綜效，因此台泥也投入儲能發展，讓能源的使用越來越多元化。

台泥指出，集團已併購義大利儲能公司NHOA，並訂定成長「十倍計畫」，預計2025年儲能建置容量達到1.7GWh，充電樁在歐美的銷售量達到每週1萬5000台，2030年在南歐充電樁市場達到15％市占率，且NHOA 2030年度營收為2022年的15倍。