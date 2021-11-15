上品(4770)規劃將於12月中旬轉上市，16日舉行上市前業績發表會。受惠台灣半導體產業需求暢旺及電子級化學品出貨大增帶動，前三季營收26.98億元，年增52.07％，淨利6.79億元，EPS 9.85元。伴隨半導體持續活絡看好，明年營運蓄勢推進。

上品為各項氟素樹脂之材料應用廠商，資本額6.88億元，業務範圍從石化、機械延伸至光電業、半導體、特用化學品及生技產業，提供氟素樹脂全方位的產品及服務；營收結構以氟素樹脂材料占比約36％、內襯設備佔51％、工程約佔13％。

上品指出，由於氟素材料本身具有抗臭氧性、高潔淨且無析出之特性，於電子級化學品運輸及儲存設備中必需使用氟素樹脂的內襯以保持高潔淨度，使得氟素樹脂產品在半導體產業上游的關鍵材料-電子級化學品的生產佔有極關鍵的地位，因此目前主要銷售產業集中於半導體產業。

上品兩岸設有生產基地，台灣營收約6成、中國約4成。法人看好上品今年營收有望年增近4成。明年起配合客戶前往美國設廠帶動，營運區域有望再新增美國市場。

全年展望上，法人看好，受台灣半導體客戶需求帶動，上品今年營收有望年增近4成，且因目前原料供給速度放緩，客戶也配合拉長下單時間，上品訂單能見度已經可達明年，法人評估上品在手訂單仍然豐厚，明年營運成長無虞。