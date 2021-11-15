Raul對吉川愛實行「強制壁咚」。（捷傑電影提供）

改編自日本漫畫家村田真優在日累積發行突破750萬冊，並榮獲「最希望實體化的漫畫」第1名的漫改真人版電影《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》於日本上映後大獲好評，創下突破10億票房的亮眼成績。真人版電影找來《蜜桃女孩》神徳幸治導演操刀，傑尼斯人氣偶像組合「Snow Man」成員Raul、《戀愛可以持續到天長地久》新生代女星吉川愛、《失憶的總理大臣》濱田龍臣、《殺不了的他和死不了的她》堀田真由、《電影版狂賭之淵》岡本夏美、《間諜之妻》坂東龍汰等人領銜主演，大銀幕上演甜死人不償命的校園愛情故事。

Raul首次獨挑大樑飾演男主角，擁有188公分高挑身型搭配混血五官的他在全球圈粉無數，一頭金髮造型配上憂鬱的神態，被粉絲狂讚「神還原漫畫男主角」，讓《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》屢次登上國內外論壇熱搜，今年剛滿18歲Raul曾公開表示希望能盡快「登大人」，更打趣說：「成年以後要像大人一樣晚上11點也不睡覺，挑戰熬夜養出黑眼圈！」自幼就出道的Raul也曾透露自己沒什麼戀愛經驗，當得知即將擔任戀愛漫改真人化電影中的男主角，身為「Snow Man」中年紀最小的團員，Raul積極地向其他年長的成員討教該如何「親吻」，並在片中獻上大銀幕初吻，讓粉絲群起暴動。

該片講述不善表達自己的少女羽花被戲稱為「石頭」，對外表冷酷實際卻是位暖男的校園風雲人物界相當在意，在兩人相處後，羽花日漸戰勝心魔，成為勇敢表達自己的女孩，同時確認了自己對界的心意，也發現男孩深藏心中不為人知的祕密。將於12月3日在台上映。購買電影預售票，即可獲的尖端出版提供《青春特調蜂蜜檸檬蘇打(01)》乙本，數量有限，贈完為止。