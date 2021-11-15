夏靖庭在《茶金》的「鳳爪」引發網友熱議。（公視提供）

薛仕凌呆萌模樣惹觀眾喜愛。（公視提供）

網友讚溫昇豪帥翻。（公視提供）

公共電視與客委會合製時代生活劇《茶金》，11月13日首播收視開紅盤，第一、二集平均收視率分別為1.05及1.01，居當日全頻道新製戲劇類節目之冠，《茶金》首播表現精彩，在PTT臺劇版及網路上也引發廣大迴響，劇情緊湊，網友對製作團隊展現的水準與演員的用心都十分讚嘆，其中夏靖庭的超逼真「鳳爪」更意外成討論焦點，在網路瘋傳。

薛仕凌看完第1、2集，忍不住豎起大姆指說：「後製團隊好厲害！戲劇整體呈現比自己原本想像的，更好10倍以上！」播出後常被朋友問什麼是真的？什麼是假的？他說：「我自己也分不清楚了！後製真的很強，騙過別人之前先騙過自己！」

薛仕凌飾演的范文貴，初入社會的高材生呆萌樣狂圈粉，不僅李杏、許安植在台北市電影節映後狂讚：「文貴好可愛！」更被粉絲大推：「演這種羞澀的感覺好棒」、「開播45分鐘 文貴角色直接封頂」。薛仕凌說：「哈哈哈，靦腆一點是需要的，感謝大家的支持！未來也希望大家會喜歡！」談起一到茶廠被打壓的戲，薛仕凌說原本沒有這戲，是飾嗶嗶哥的劉國劭神來一筆，大家互相拋接、一起腦力激盪出來，趣味又具生活感的橋段。官方粉絲團15日也正式釋出「文貴呆萌篇精華」。

具有昭和時代古典美的連俞涵，繼演出《一把青》朱青，再接演同年代的《茶金》小吉（客語「小姐」）張薏心，被粉圈狂讚「超美」。對於粉絲稱讚：「溫昇豪帥到最高點，郭軫輸了」連俞涵說：「朱青執著郭軫，小吉仰慕KK（溫昇豪飾），欲知詳情，請大家繼續看下去！」溫昇豪則說：「感謝觀眾那麼支持，把不同的故事、不同的時空都把它兜在一起討論，滿可愛的！」

1分鐘最高收視率落在洪都拉斯率眾登門要吉桑（郭子乾飾）還錢，小吉機智分六期還款，被粉絲稱讚：「數學超好！」連俞涵說：「真的，小吉心算能力很強！因為吉桑什麼都給小吉最好的，吃好、穿好、讀最好的學校！」次高收視落在下一場戲，吉桑被逼到沒辦法，只好過戶大坪山給洪都拉斯，一方面要不卑不亢，一方面要推持住大老板的霸氣，粉絲誇讚「 郭哥演技純熟」、「可以報金鐘 」。郭子乾說：「能參與優秀的團隊、一起製作好戲，就與有榮焉，很開心，不會想太多！」

朱陸豪劇中難逃大火死劫，第一集就領便當，但他竟跑了台北、桃園、新竹、南投、花蓮、台東全台6縣市、拍攝12天，全身濕透演死屍被抬放在冰冷的地上，朱陸豪說，他不覺得錢難賺，唯一的遺感：「好戲只參與一集，好可惜！」郭子乾演這場超入戲，痛心飆淚不捨劇中一起長大的麻吉，朱陸豪說：「雖然閉著眼，但是，看郭哥哭戲很過癮，縱使我死了，都會被他感動！」只是郭子乾一直狂搥朱陸豪腹部，導演一喊卡，朱陸豪忍不住哀嚎：「不要再捶了，我膀胱都快憋不住了！要尿出來了！」隨即狂奔廁所解放。

對於粉絲狂呼叫「KK是不是應該來救火」，溫昇豪說：「我自己在看戲的時候，看到阿土師那邊失火了，我也一直想要去救火，我一直想call同安分隊、漢成來救火。不過這是不同的時空嘛，不同的故事，謝謝觀眾那麼賞臉，希望他們多給我們支持，故事越到後面越感動，一定會讓觀眾得到一個非常滿意的觀影效果。」

聽到超逼真「鳳爪」被粉絲們熱烈討論，負責特效化妝造型的 KiaraSFX王嘉瑩 也感到超驚喜的，而且，這是今年繼《斯卡羅》杭太夫人斷頭與斷頭全屍特殊道具、《俗女養成記2》陳嘉玲的假孕肚，再度被肯定。她說：「以往影視作品有需要指甲特化，大部份是女鬼題材，這次是第一次幫活人男性做指甲，除了前期考究歷史資料，視覺上美感也調整長度與彎度，細心做舊、呈現刻痕質感，備受肯定真的很有成就感！」夏靖庭說：「從雙手翻模到做甲片、甲片上的長指甲夾、刻痕，到固定手指後上色，都非常的細心、貼合甲片，粘合的很緊，上廁所也很順利！」每次要花一個小時戴上指甲，他笑說：「他終於能體會女性為何打扮好自己要花這麼長的時間做指甲！」他也分享，長指甲可能自清宮劇延伸下來，代表富貴、權勢的象徵，事事由僕人服侍。

本週六（11／20）下午二點，《茶金》首場粉絲見面會將在台灣國際茶業博覽會舉行，地點為台北南港展覽館1館， 演員郭子乾、溫昇豪、許安植將出席；另外《茶金 戲劇經典場景特展》自11月4日起，於花蓮文創園區24棟展出，週週有活動，演員將出席粉絲見面會，完全免費。