南韓人氣綜藝節目《Running Man》自2010年開播以來話題不斷，受到大批海內外粉絲的支持。但在14日所播出的節目中，原本邀請了時下最紅的南韓女舞者們上節目，不料其中一位女舞者錄影到一半突然哮喘發作，嚇壞現場所有人。

綜藝節目《Running Man》中雖有多位大咖固定班底坐鎮，但每集也會請來當下最紅的明星前來一同錄製，而近日因舞蹈選秀節目《街舞女王》（Street Woman Fighter）爆紅的女舞者們Honey J、Monika、Aiki以及LeeJung，便受邀登上《RM》讓粉絲們相當期待。

不料，在《街舞女王》中獲得冠軍的女舞者Honey J，在節目的前半段訪問時都還看到她的身影，後面競賽時卻離奇消失，讓觀眾看得一頭霧水，雖主持人劉在錫有特別解釋，她在錄影前就看起來狀況不太好，雖本人認為沒關係，但在大家勸說下還是讓她回去休息了。

粉絲看到後則是紛紛上網留言詢問到底發生什麼事，後來Honey J也在個人的IG上現身說明「當天不知道是不是太興奮的關係，竟錄到一半哮喘發作而被迫中斷錄影，對此造成不小的麻煩，也對期待的粉絲及製作單位、其他嘉賓感到非常抱歉」，不過她也表示，經過休息後吃得飽、睡得好，已經恢復健康，未來一定還有機會穿上這件貼著她名牌的衣服參與錄影。

事實上，Honey J不久前曾在劉在錫所主持的另一檔節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中透露，自己在27歲時才發現罹患哮喘，因此她出門在外都得帶著抗哮喘藥物的吸入器，避免哮喘突然發作，沒想到錄製《RM》時竟真的發生，讓粉絲們相當擔心。