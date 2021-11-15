衛福部長期照顧司司長祝健芳、國民健康署長吳昭軍15日帶領團隊實地關心裕民社區「銀髮健身俱樂部」軟硬體營運現況。（呂妍庭攝）

衛福部長期照顧司司長祝健芳、國民健康署長吳昭軍15日帶領團隊實地關心裕民社區「銀髮健身俱樂部」軟硬體營運現況，並親自體驗。（呂妍庭攝）

衛福部長期照顧司司長祝健芳、國民健康署長吳昭軍15日帶領團隊實地關心裕民社區「銀髮健身俱樂部」軟硬體營運現況。（呂妍庭攝）

衛福部長期照顧司司長祝健芳、國民健康署長吳昭軍15日帶領團隊實地關心裕民社區「銀髮健身俱樂部」軟硬體營運現況，並親自體驗。（呂妍庭攝）

嘉義縣老年人口比例至10月底已達20.99％，高居全台之冠，縣府在中埔鄉裕民社區建立縣內第一座「銀髮健身俱樂部」，15日衛福部官員實地到場關心運作情形，看到80多歲老人家一次推舉80公斤，展現好肌力，眾人驚呼連連。

衛福部長期照顧司司長祝健芳、國民健康署長吳昭軍15日帶領團隊實地關心裕民社區「銀髮健身俱樂部」軟硬體營運現況、面臨的挑戰，並聽取社會局、裕民社區發展協會和第一線工作人員簡報與建議。

吳昭軍表示，銀髮族健身俱樂部業務目前全國超過10個試辦點，聘請專業人員陪同訓練，老人反應都不錯，4年內將在全國廣設200多處。另針對地方反映資源和人力經費部分，祝健芳指出，相關的協助和問題中央會做通盤考量，希望地方能協助建立使用者付費觀念，政策才能永續推動。

衛福部推動銀髮健身俱樂部，預計在全國設置280多處據點，除中埔鄉率先開跑並建立示範點，縣府也持續爭取建置更多「銀髮健身俱樂部」，漸進式逐步擴及全縣各鄉鎮市設置據點，讓鄉親勢大都能受惠。

嘉義縣長翁章梁說，許多老人家因長期農務，身體多少有些毛病，剛到據點時只能坐著動動手、動動腳，經過專業教練指導，情況改善許多，希望在大家共同努力下，鄉親長輩都能快樂享受晚年健康生活。