彰化縣全縣目前有5個市鎮開始實施路邊停車收費，但民眾仍常抱怨市區蛋黃區停車位一位難求，尤其路邊停車每小時20元，多數收費停車場至少30元起跳，不利於路邊停車格提升周轉率。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府近年大力推動全縣8大生活圈內市鎮，優先實施路邊停車收費，彰化、鹿港、員林和北斗、和美都陸續上路，卻仍有多達16條市區重要道路，被警方列為違停熱區，停車空間卻嚴重不足；對此彰化縣政府工務處強調，除了積極推動「蛋黃區」增設停車格，也考慮搭配「差別費率」，讓路邊停車格的周轉率能夠提高。

在縣府的輔導下，彰化、員林兩大指標市，加上觀光重鎮鹿港小鎮，最早於2017年間實施路邊停車收費，現有收費停車格數量，彰化市在36個路段畫設1096格、員林市在38條路段設有924格，鹿港鎮則在10個路段畫設538格，僅周末例假才有收費。

幾經一波三折，今年4、5月間，北斗、和美也相繼實施，北斗鎮在24個路段畫出671格，周轉率卻偏低；和美鎮更僅在4條道路畫設88格收費，得連同鎮有停車場合併發包委外，才有業者願意代為收費開單。田中、溪湖和二林評估後都暫不願實施，有待縣府繼續努力溝通協調。

由於使用者付費概念逐漸普及，不少縣民抱怨找不到停車位，而市區蛋黃區路邊停車空間嚴重不足，甚至長期遭霸佔；但鄉鎮市首長因有選舉壓力，對於實施路邊停車格收費，多半態度保守，導致違停亂象不斷，尤其多數蛋黃區收費停車場每小時至少30元、路外停車格僅20元，也不符合實際使用習慣、更無助提升周轉率。

工務處長林漢彬說，每月都與公所工作會報，為了提升路邊停車位周轉率，會將建議實施差別費率的路段提供各市鎮首長參考，由於路權和管轄權都仍在公所，利用每年道路重鋪時進行調整檢討是比較可行的做法；另外，針對在場站或市長周邊，若住戶要求取消門前收費停車格，多會建議改畫紅線禁停或改畫機車格，方便民眾使用，而未實施路邊收費的鄉鎮，則鼓勵先將路外停車場委外經營並整理畫設格位，養成民眾停車守秩序的正確觀念。

交通運輸科長許僅宜指出，針對交通最繁忙的彰化、員林，未來將有彰化市延平公園和後火車站、與員林三和公園等三座前瞻計畫的路外停車場即將完工，屆時共計可增加849格汽車停車位和887格停車格，可望紓解一位難求的現況，而增加蛋黃區路段停車位與周轉率，也將持續和地方公所協調溝通。