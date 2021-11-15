訪問日本的美國商務部長雷蒙多，15日跟經濟產業大臣萩生田光一會談後，同意啟動兩國的關稅談判，以解決川普任內提高日本出口鋼和鋁至美國的關稅率後所產生的貿易糾紛。萩生田表明希望在世界貿易組織（WTO）規範下完全解決關稅問題。