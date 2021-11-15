美日同意啟動兩國的關稅談判 20:332021/11/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訪問日本的美國商務部長雷蒙多，15日跟經濟產業大臣萩生田光一會談後，同意啟動兩國的關稅談判，以解決川普任內提高日本出口鋼和鋁至美國的關稅率後所產生的貿易糾紛。萩生田表明希望在世界貿易組織（WTO）規範下完全解決關稅問題。 拜習視訊峰會明登場 柯志恩預估可能成果：美國人民所期盼的 宏國總統旋風離台 學者推測不致空手而回 #關稅 #談判 #解決 #同意 #訪問日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜習視訊峰會明登場 華府促北京 和平解決兩岸分歧 04:102021/11/15 焦點要聞 兩岸座談會 學者盼台灣不要當中美的棄子 15:112021/11/15 政治 府院全面啟動 公投戰恐遭逆轉 04:102021/11/15 時論廣場 《國際產業》安謀收購案 傳英國將啟動深入調查 10:002021/11/15 財經 俄交付印度S400導彈 普丁將訪新德里打中印兩手牌 20:332021/11/15 兩岸 陸房企違約是雷曼危機？葉倫：高度關注中國地產業風險管控 18:442021/11/15 兩岸 1218公投》前農委會主委批抹黑反萊豬 陳吉仲：理性討論就知道要投不同意 10:362021/11/15 生活 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 20:102021/11/15 財經 Energy Taiwan智慧能源週12月開跑 參展逾700個攤位 規模歷年最大 20:522021/11/15 財經 陸外交部批美：40多年來在台灣問題上的表述已經「走樣走味倒退」 17:102021/11/15 兩岸 德國新冠確診率創新高 三大黨擬加強防疫措施 20:282021/11/15 財經 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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