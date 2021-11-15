菲律賓總統杜特蒂將參加明年參議員選舉 20:332021/11/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓總統杜特蒂的親信、參議員Bong Go在15日向路透表示，明年任期屆滿的杜特蒂，將參加明年的參議員選舉，中止外界對他要參選副總統，跟其同樣要參選副總統的女兒打對台的揣測。按規定，杜特蒂不能再競選總統，但可以競選像參議員等其他公職。 美國參眾議員訪台 AIT：出訪印太地區的一環 民進黨六都議員初選民調 新人、新住民加成 #杜特蒂 #菲律賓總統 #參加 #參議員選舉 #參議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣舞蹈比賽 個人組6人、團體組14隊參加全國賽 15:382021/11/15 生活 美參眾議員訪台 外交部：彰顯美對台一貫堅定支持 09:352021/11/15 政治 馬斯克戰爆80歲美議員 突噴1句話太地獄 網罵瘋：這次太過分 17:352021/11/15 財經 第六屆國際醫療典範獎 頒獎 04:102021/11/15 投資理財 學者直言 財政核彈5年後引爆 04:102021/11/15 財經焦點 臉書元宇宙的善與惡 04:102021/11/15 時論廣場 看到蔡英文握六都提名權 林濁水發現這件怪事吐一句 19:432021/11/15 政治 《國際產業》槓上桑德斯 馬斯克回嗆：要我再賣股就直說 11:082021/11/15 財經 國造潛艦原型艦明安龍 總統不出席 04:102021/11/15 政治要聞 泰勒絲重錄9年前專輯破紀錄 04:102021/11/15 娛樂新聞 陸女擅闖川普俱樂部 服刑又被拘留後終離美 10:122021/11/15 國際 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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