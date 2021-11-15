菲律賓總統杜特蒂的親信、參議員Bong Go在15日向路透表示，明年任期屆滿的杜特蒂，將參加明年的參議員選舉，中止外界對他要參選副總統，跟其同樣要參選副總統的女兒打對台的揣測。按規定，杜特蒂不能再競選總統，但可以競選像參議員等其他公職。

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