英國雇主未來一年調高薪資幅度低於通膨率 20:282021/11/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國人力發展協會（CIPD）最新季報顯示，民間企業雇主計劃今年9月到明年9月之間的未來一年調高員工年薪幅度中間值，從前一季的2.2％調高至2.5％，但仍然明顯低於英國央行的通膨率預測值，外界認為這能減緩央行對薪資上升增加通膨壓力的憂慮。 股價指數期貨贏家專欄－台股展望佳 永續期轉強 通膨撼動拜登執政 財經龍頭忙出面滅火 #調高 #薪資 #通膨率 #雇主 #幅度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日圓續貶免驚 美元避險級別日股基金 穩健 04:102021/11/15 投資理財 通膨感受為何民眾與官方統計差很大 央行4字搏按讚 17:442021/11/15 財經 經濟成長冠全球 印度股市仍可期 印度基金伺機布局 09:112021/11/15 財經 商品期貨趨勢專欄－美指期 盤堅行情看待 04:102021/11/15 證券．權證 史詩級崩盤殺來！傳奇投資人怒轟他：對通膨裝瞎 15:512021/11/15 財經 財部促13縣市調高房屋現值 04:102021/11/15 財經要聞 大陸通膨壓力增 麵條也喊漲 04:102021/11/15 產業財經 通膨、供應鏈雜音干擾 跨國組合平衡基金穩健因應 09:112021/11/15 財經 美勞工薪資漲 追不上通膨增幅 04:102021/11/15 全球財經 《國際產業》英企雇主擬溫和加薪 緩解高通膨壓力 11:592021/11/15 財經 《國際經濟》白宮經濟顧問迪斯：眾院可望本周表決社會支出方案 12:332021/11/15 財經 財經熱門新聞 領老美錢又想赴陸！英特爾詭計遭揭穿 台積電這動作狂勝 - 財經 下一波半導體設備大爆發 挖出12檔「隱藏版好股」 - 財經 陸喊中芯成長超車台積電 梁孟松曾說這句話潑冷水 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 1則短訊踩到美國底線！龍頭企業CEO遭轟下台 道歉也沒用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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