英國人力發展協會（CIPD）最新季報顯示，民間企業雇主計劃今年9月到明年9月之間的未來一年調高員工年薪幅度中間值，從前一季的2.2％調高至2.5％，但仍然明顯低於英國央行的通膨率預測值，外界認為這能減緩央行對薪資上升增加通膨壓力的憂慮。